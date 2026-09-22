مسیر توسعه قزوین بدون سیاسیکاری شتاب بگیرد
استاندار قزوین در مراسم افتتاح تقاطع غیرهمسطح در نسیم شمال قزوین گفت: شهرداری جای سیاسیکاری نیست؛ مردم کار و توسعه میخواهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، محمد نوذری با تأکید بر ضرورت تقویت مدیریت اجرایی در شهرداریها گفت: شهرداری و شهردار باید متخصص، کاربلد و اجرایی باشند و امروز فرصت جنجالهای سیاسی نیست، بلکه زمان کار، تلاش و خدمت به مردم است.
نوذری افزود: قزوین با وجود ظرفیتها و قابلیتهای فراوان، هنوز به اندازه ظرفیتهای خود توسعه پیدا نکرده و باید با استفاده از منابع و اعتبارات موجود، مسیر توسعه و عمران شهر شتاب بیشتری بگیرد.
وی خطاب به شهردار جدید قزوین گفت: انتظار میرود با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، قزوین به یک کانون هدف گردشگری تبدیل شود و طرحهای عمرانی نیمهتمام نیز با جدیت دنبال شود.
استاندار قزوین با اشاره به پروژه تقاطع سهسطحی شهر افزود: تکمیل دو فاز باقیمانده این طرح و اجرای پل سهسطحی گام مهمی در توسعه زیرساختهای شهری و گردشگری قزوین است.
نوذری با تأکید بر حمایت مدیریت استان از شهرداری قزوین گفت: تمام ظرفیتهای استان برای کمک به شهردار و مدیریت شهری به میدان خواهد آمد و رویکرد دولت در استان، حمایت از کار اجرایی و توسعهای است.
استاندار قزوین همچنین با اشاره به وضعیت منابع مالی شهرداریها گفت: با وجود مشکلات اقتصادی و شرایط دشوار کشور، درآمدهای حاصل از ارزش افزوده شهرداریهای استان در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نداشته و افزایش نیز داشته است.
نوذری با قدردانی از خدمات دوره مدیریت پیشین شهرداری قزوین، از تلاشهای چهار سال گذشته مهدی صباغ شهردار سابق قزوین نیز تقدیر کرد و برای سیدمحمد علمیزاده، شهردار جدید قزوین، در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.
نماینده مجلس: توسعه قزوین با تقویت انسجام و همدلی
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و همدلی میان مسئولان گفت: همراهی مجموعه مدیریتی استان میتواند زمینهساز اجرای طرحهای بیشتر و شتاب گرفتن روند توسعه قزوین باشد.
سالار ولایتمدار با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و انسجام در مجموعه مدیریتی استان افزود: مسئولان، مدیران اجرایی، فرماندهان نظامی و مجموعه دستگاههای استان باید برای تقویت این همدلی و یکصدایی تلاش کنند.
وی تأکید کرد: اختلاف سلیقه در مدیریت طبیعی است، اما نباید به اختلاف در مسیر خدمت و توسعه استان منجر شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اجرای طرحهای عمرانی در قزوین گفت: آثار هماهنگی و همدلی میان دستگاههای مختلف را میتوان در اجرای پروژههای عمرانی و برنامههای فرهنگی و اجتماعی مشاهده کرد و باید این روند ادامه پیدا کند.
وی همچنین با قدردانی از همراهی مجموعه مدیریت استان، بر ضرورت تقویت همکاری میان نماینده ولیفقیه، استانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر و دیگر دستگاههای اجرایی برای خدمترسانی بیشتر به مردم تأکید کرد.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری و همدلی، شاهد شتاب گرفتن روند توسعه و اجرای طرحهای جدید در استان قزوین باشیم.