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انتشارات امیرکبیر، در پایانِ شهریورماه فهرست کتابهای پرمخاطب خود در تابستان امسال را اعلام کرد، که بر این اساس کتاب از «خونابه میناب» در صدرپرفروشهای بازار نشر قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این نشر در پایانِ شهریورماه ۱۴۰۵، فهرست کتابهای پرمخاطب خود را اعلام کرد؛ فهرستی که در صدر آن، نام رمان «خونابه میناب» نوشته سید حمیدرضا مهاجرانی با استقبال ویژهای از سوی مخاطبان روبهرو شده است. این کتاب در دو ماه گذشته توانست توجه اهالی کتاب را به خود جلب کند و به عنوان یکی از آثارِ محبوبِ ویترین امیرکبیر معرفی شود.
در این قفسهی پرفروش، کنارِ «خونابه میناب»، رمانهای مشهوری چون «جنگ و صلح» تولستوی، «صد سال تنهایی» مارکز و «شازده کوچولو» دیده میشود که نشاندهندهی تنوع سلیقهی مخاطبانِ امیرکبیر؛ از ادبیات کلاسیکِ روسی تا رمانهای مدرنِ جهانی است.
همچنین حضور آثاری همچون «یک عاشقانه آرام» و «اتاق شماره ۶» بار دیگر ثابت کرد که آثار ماندگار، هرگز کهنه نمیشوند.