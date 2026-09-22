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همزمان با آغاز سال تحصیلی، یکهزار و ۱۰۰ بسته لوازمالتحریر و اقلام کمکآموزشی میان دانشآموزان واجد شرایط مناطق روستایی، شهری و حاشیه شهر بوکان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، فرماندار بوکان گفت: این بستهها با مشارکت خیرین، بنیاد علوی و آموزش و پرورش شهرستان بوکان تهیه شده است و با هدف حمایت از دانشآموزان و تقویت عدالت آموزشی در اختیار آنان قرار گرفت.
خشایار صنعتی افزود: ارزش هر بسته آموزشی حدود ۶ میلیون تومان برآورد شده است که ۵۰۰ بسته در مناطق مختلف شهرستان و ۶۰۰ بسته هم در مناطق حاشیهای بوکان توزیع شد.
آیین نمادین توزیع این بستهها نیز با حضور فرماندار، مدیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان و معتمدان محلی در مدرسه برکت روستای اوچتپه برگزار شد.