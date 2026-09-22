به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس یادواره شهدای روستای خوسف بافق با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های شهدا، اهالی و جوانان شهیدپرور این روستا برگزار شد. در این مراسم که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بافق، بخشدار مرکزی، جمعی از مسئولان و مردم روستای خوسف همراه بود، یاد و خاطره چهار شهید والامقام این روستا که در دوران دفاع مقدس در راه دفاع از میهن و آرمان‌های انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند، گرامی داشته شد.

حجت‌الاسلام هاشمی از روحانیان شهرستان بافق نیز در این یادواره با اشاره به جایگاه شهدا و فرهنگ ایثار و فداکاری، بر ضرورت پیروی از سیره و فرهنگ شهدا تأکید کرد و گفت: حفظ راه و آرمان شهدا و انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده، مسئولیتی همگانی است. این یادواره به همت اهالی روستا و جوانان خوسف برگزار شد و جلوه‌ای از حضور و مشارکت نسل جوان در زنده نگه داشتن یاد شهدا بود.

نمایشگاه عکس شهدا، روایتگری و مداحی از جمله برنامه‌های این مراسم بود و حاضران با مرور تصاویر و خاطرات شهدا، یاد رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان را زنده کردند.

روستای خوسف بافق چهار شهید والامقام را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است؛ شهدایی که نام و یادشان همچنان در میان مردم این روستا زنده است و برگزاری این یادواره، فرصتی برای بازخوانی مسیر ایثار و فداکاری آنان و انتقال این میراث به نسل جوان به شمار می‌رود.