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مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان : ۹ میلیارد و ۶۷ میلیون تومان کمک نقدی و کالایی ازابتدای اجرای پویش «جشن عاطفهها» تاکنون در اصفهان جمعآوری و به دانش آموزان نیازمند اهدا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کریم زارع افزود: از مجموع کمکهای جمعآوریشده، ۴ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان به صورت نقدی از سوی خیران و نیکوکاران استان برای حمایت از آینده تحصیلی فرزندان خانوارهای نیازمند اهدا شده است.
به گفته وی : بخش دیگری از این مشارکتها به صورت بستههای لوازمالتحریر و اقلام تحصیلی تهیه و به دانشآموزان نیازمند اهدا شده تا بخشی از نیازهای آموزشی آنان در آستانه سال تحصیلی تامین شود.