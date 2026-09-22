به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه کربلا در پیامی با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

تقارن معنادار آغاز چهل و ششمین سالگرد گرامیداشت هفته پرشکوه دفاع مقدس با سالروز رحلت غریبانه کریمه اهل‌بیت، حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها)، یادآور پیوند ناگسستنی مکتب ایثار و شهادت با فرهنگ اصیل ولایت‌مداری، بصیرت و هجرت در راه حق است.

سی و یکم شهریورماه، نقطه عطف تبلور اراده ملتی است که با دست خالی، اما با قلبی سرشار از ایمان، هیمنه‌ی پوشالی استکبار جهانی را در هم شکست. آنچه طلیعه هفته دفاع مقدس امسال را از ادوار گذشته متمایز می‌سازد، جای خالی و فراق جانسوز قافله‌سالار این حرکت عظیم الهی به سوی قله است؛ چرا که امسال برای نخستین بار، این ایام حماسه‌ساز را بدون حضور پربرکت «امام و رهبر شهیدمان، آن پیر فرزانه انقلاب» گرامی می‌داریم.

هرچند فقدان آن وجود مبارک و آسمانی، داغی بزرگ بر دل‌های ما نهاده است، اما به کوری چشم دشمنان، مکتب و اندیشه او امروز زنده‌تر و پویاتر از همیشه در رگ‌های این ملت جریان دارد. انتخاب شعار محوری «لبیک یا خامنه‌ای» برای هفته دفاع مقدس امسال، یک تجدید عهد تاریخی و فریادی برخاسته از عمق جان ماست تا به عالم ثابت کنیم پرچم ولایت در این کشور هرگز بر زمین نخواهد ماند و راه آن رهبر شهید، با اقتدار، بصیرت و با صلابت‌تر از گذشته با علمداری فرمانده مقتدر کل قوا حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) ادامه دارد.

امروز که در کوران نبرد‌های پیچیده و جنگ‌های ترکیبی و شناختی دشمن قرار داریم، تجربه به روشنی ثابت کرده است که ترویج تفکر و فرهنگ دفاع مقدس، اصلی‌ترین و قطعی‌ترین عامل مصون‌ساز برای کشور است. نهادینه کردن روحیه مقاومت، خودباوری و جان‌فدایی که میراث گران‌بهای هشت سال ایستادگی و یادگار مکتب آن پیر فرزانه است، جامعه‌ی ما را در برابر هرگونه تهدید و توطئه‌ای واکسینه خواهد کرد.

اینجانب به عنوان سرباز ولایت و خادم شما مردم شریف دیار علویان در سپاه کربلا، ضمن عرض تسلیت سالروز وفات حضرت معصومه (س) و ادای احترام خالصانه به روح پرفتوح معمار کبیر انقلاب (ره)، رهبر فرزانه و شهیدمان و بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید سرافراز استان مازندران، فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را به خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و آحاد مردم غیور، بصیر و علوی‌تبار استان تبریک و تعزیت عرض می‌نمایم؛ و با خدای خود عهد می‌بندیم که دوشادوش شما مردم عزیز، تا آخرین قطره خون پاسدار حریم ولایت باشیم و این پرچم مقدس را به دست صاحب اصلی‌اش، حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج) برسانیم.