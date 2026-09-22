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فرماندار تالش از تعیین تکلیف روند واگذاری زمینهای ۱۴۵ روستای دارای طرح هادی این شهرستان پس از سالها بلاتکلیفی، با مساعدت استاندار گیلان و پیگیری نماینده این شهرستان در مجلس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رضا جمشیدی سهساری فرماندار تالش، در نشست بررسی روند واگذاری زمینهای روستایی این شهرستان، گفت: با مساعدت و حمایت استاندار گیلان و پیگیری یاسر اسلامدوست کاربندی نماینده مردم تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی، روند واگذاری زمینهای ۱۴۵ روستای پنج بخش شهرستان دارای طرح هادی که مشمول اجرای ماده ۴ هستند، تعیین تکلیف شد.
وی با اشاره به مشکلات و بلاتکلیفی چندینساله روستاییان تالشی در این زمینه افزود: تعیین تکلیف این زمینها میتواند بخش مهمی از دغدغههای مردم روستاهای شهرستان را برطرف کرده و مسیر توسعه و ساماندهی روستاها را تسهیل کند.
فرماندار تالش همچنین تأکید کرد که این روند، ضمن تعیین و تثبیت محدوده روستاها و فراهم کردن زمینه برای واگذاری قانونی اراضی، به حفظ و صیانت از منابع طبیعی نیز کمک خواهد کرد و میتواند نقطه عطفی در ساماندهی زمینهای روستایی شهرستان تالش باشد.