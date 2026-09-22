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قائممقام سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به نقش روزافزون هوش مصنوعی در تحول دیجیتال صنعت برق، بر ضرورت تسریع در بهکارگیری این فناوری متناسب با روند شتابان توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا عظیمی، اظهار کرد: در جهان، هوش مصنوعی به یکی از پیشرانهای اصلی تحول در صنعت برق تبدیل شده و نقش مؤثری در افزایش بهرهوری، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش هزینههای بهرهبرداری ایفا میکند.
قائممقام ساتبا ادامه داد: با توجه به اینکه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور با سرعت قابل توجهی در حال پیگیری و عملیاتی شدن است، باید سرعت بهرهگیری از هوش مصنوعی و پیوند این فناوری با حوزه انرژیهای تجدیدپذیر نیز افزایش یابد تا بتوانیم از ظرفیتهای آن در این مسیر بهرهمند شویم.
عظیمی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه کارگروه هوش مصنوعی ساتبا در دوره مدیریت جدید، گفت: هوش مصنوعی یکی از اولویتهای سازمان است و تمامی دفاتر ساتبا باید در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند و گلوگاهها و دغدغههایی را که میتوان با استفاده از هوش مصنوعی برطرف کرد، در تعامل با کارگروه هوش مصنوعی مطرح کنند.
او تصریح کرد: کارگروه هوش مصنوعی نیز موظف است با بهرهگیری از ظرفیتهای این فناوری، در تسهیل و تسریع امور سازمان نقشآفرینی کند و رویکرد ما باید از مباحث صرفاً مطالعاتی به سمت اجرایی و عملیاتی شدن هوش مصنوعی در ساتبا حرکت کند.
قائممقام ساتبا با تأکید بر ضرورت ایجاد درک مشترک از ظرفیتهای هوش مصنوعی در سازمان اظهار کرد: باید تمامی ارکان سازمان به این درک برسند که هوش مصنوعی میتواند در شرایط فعلی و با توجه به حجم توسعه و گستردگی فعالیتهای ساتبا، به عنوان یک ابزار کمککننده مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت آموزش و ارتقای دانش سازمانی در حوزه هوش مصنوعی تأکید کرد و گفت: باید سطح علمی سازمان در مباحث مرتبط با هوش مصنوعی به حدی برسد که همکاران درک صحیحی از این فناوری و قابلیتهای آن داشته باشند و بتوانند از ظرفیتهای آن در فعالیتهای خود استفاده کنند.
قائممقام ساتبا خاطرنشان کرد: در صورت ایجاد این درک و دانش سازمانی، میتوان ارتباط مؤثری میان هوش مصنوعی و حوزههای مختلف انرژیهای تجدیدپذیر برقرار کرد و از این فناوری در بخشهای گوناگون بهره گرفت.
عظیمی ادامه داد: هوش مصنوعی میتواند در حوزههای مختلف از جمله سرمایهگذاری، فرآیندهای مکاتبات اداری، قراردادها، مجوزها، کنترل پروژه و حتی پیشبینی تولید مورد استفاده قرار گیرد و در تسهیل و بهبود این فرآیندها نقشآفرین باشد.
او بر ضرورت تدوین و نظاممند بودن فعالیتهای کارگروه هوش مصنوعی تأکید کرد و گفت: فعالیتهای این کارگروه باید به صورت مدون و منسجم دنبال شود و تمامی اقدامات و نتایج آن به ستاد راهبری هوش مصنوعی وزارت نیرو اعلام شود.
عظیمی در پایان افزود: تعامل و همکاری تنگاتنگ با ستاد راهبری هوش مصنوعی وزارت نیرو باید به صورت مستمر دنبال شود تا اقدامات ساتبا در حوزه هوش مصنوعی در چارچوب سیاستها و برنامههای وزارت نیرو پیش برود.