قائم‌مقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با اشاره به پیشرفت طرح صحن حضرت زینب در حرم امام حسین (ع)، گفت: تکمیل این طرح، پاسخ به نیاز میلیون‌ها زائری است که هر سال برای زیارت سیدالشهدا راهی کربلای معلی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید ستاد توسعه و بازسازی عتبات استان تهران با حضور حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور برگزار شد.

مجید نامجو، قائم مقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در این مراسم ستاد را مجموعه‌ای برخاسته از اعتقادات پاک دینی مردم دانست و گفت: منابع مالی این ستاد از محل مشارکت‌های مردمی و نذر خیران تأمین می‌شود به همین دلیل، دستاورد‌های آن را می‌توان بخشی از کارنامه مشارکت مردم در ساخت و توسعه عتبات دانست.

نامجو یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های این رویکرد را طرح توسعه حرم مطهر امیرالمؤمنین امام علی (ع) در نجف اشرف مزین بنام صحن حضرت زهرا (س) معرفی کرد و گفت: اجرای این طرح بزرگ با مشارکت خیران و نیکوکاران و با بهره‌گیری از توان مهندسان، استادکاران و نیرو‌های فنی ایرانی دنبال شد و سرانجام پس از طی مراحل اجرایی، با موفقیت به پایان رسید و به تولیت حرم مطهر امام علی (ع) تحویل داده شد.

وی افزود: صحن حضرت زهرا (س) را می‌توان نمونه‌ای روشن از تبدیل مشارکت‌های مردمی به یک دستاورد ماندگار دانست؛ جایی که نذر‌های کوچک و بزرگ مردم، در کنار تخصص و تلاش مجموعه‌ای از مهندسان، استادکاران و نیرو‌های اجرایی، در قالب یک طرح بزرگ عمرانی به ثمر نشست.

نامجو تصریح کرد: این تجربه نشان داد که مشارکت مردمی، حتی زمانی که در قالب کمک‌های محدود و نذورات فردی انجام می‌شود، اگر در مسیری مشخص و هدفمند قرار گیرد، می‌تواند در اجرای پروژه‌هایی با ابعاد بزرگ نقش‌آفرین باشد.

وی به پیشرفت طرح توسعه حرم امام حسین (ع) اشاره کرد و گفت: این طرح مزین بنام صحن حضرت زینب (س) اولویت نخست فعالیت‌های ستاد توسعه و بازسازی عتبات است؛ طرحی که تکمیل آن، نیازمند تداوم همان مشارکت مردمی است که در سال‌های گذشته پشتوانه اجرای طرح‌های مختلف در عتبات بوده است.

وی با بیان اینکه صحن حضرت زینب (س) تنها یک پروژه عمرانی نیست، تاکید کرد: این طرح بخشی از تلاش برای توسعه فضای زیارتی حرم سیدالشهدا (ع) و پاسخ به نیاز میلیون‌ها زائری است که هر سال برای زیارت امام حسین (ع) راهی کربلای معلی می‌شوند.

قائم مقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که برای مشارکت در ساخت و توسعه حرم‌های مطهر، الزاماً نیازی به کمک‌های بزرگ نیست. آنچه یک پروژه بزرگ را به پیش می‌برد، در نهایت مجموعه‌ای از همین نذر‌ها و کمک‌های مردمی است؛ هر فرد به اندازه توان خود و با نیتی که برای این کار دارد.

وی خاطر نشان کرد: آنچه امروز در نجف و کربلا به عنوان بخشی از توسعه حرم‌های مطهر دیده می‌شود، حاصل یک روز و یک مجموعه خاص نیست؛ حاصل سال‌ها اعتماد مردم، نذر خیران و تلاش مهندسان، استادکاران و نیرو‌های ایرانی است.

قائم مقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات گفت: صحن حضرت زهرا (س) یک نمونه به پایان رسیده از این مسیر است و صحن حضرت زینب (س) فصل دیگری از همان راه؛ فصلی که برای تکمیل آن، همچنان به همراهی مردم نیاز است.

نامجو با تجلیل از تلاش‌های سیدحسین هاشمی در دوره تصدی مسئولیت ستاد توسعه و بازسازی عتبات استان تهران گفت: آقای هاشمی پیشگام در مسیر تسهیل مشارکت مردم با استفاده از روش‌های نوین مثل شماره‌گیری کد دستوری ستاره ۷۲ مربع (*۷۲#) بودند.

حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور نیز در این مراسم با تاکید بر اهمیت زدودن غبار مظلومیت و مهجوریت از اهل بیت علیهم السلام گفت: آنچه که تاکنون با همت مردم و ستاد انجام شده، قدم‌های موفق و بلندیست، اما نسبت به آنچه که انجام نشده، هنوز کار خیلی باقیست که امیدواریم به توفیق الهی و با همت و مشارکت همه، کار‌های بزرگتر پیش رو نیز به ثمر برسد.

عضو هیات امنای ستاد توسعه و بازسازی عتبات استان تهران گفت: این جنس کار‌هایی که ستاد انجام می‌دهد در واقع خدمت به دوستان اهل بیت است. اینکه امکانی فراهم کنیم که مردم بتوانند با آسودگی زیارت کنند یا در جریان اربعین فضای مناسبی در حرم‌ها برای آسایش داشته باشند مصداق خدمتگزاری به برادران ایمانی و ارادتمندان به اهل بیت علیهم السلام است.

در این مراسم ضمن تکریم سال‌ها تلاش سیدحسین هاشمی در دوره مسئولیت خود، علیرضا فخاری به عنوان رئیس جدید ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان تهران معرفی شد.