عباس علی آبادی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال بیت الله عبدالهی نماینده مردم اهر و هریس مبنی بر اینکه علت تعلل، کوتاهی و عدم برنامه ریزی وزارت نیرو در حل ناترازی برق و کمبود آب شرب و کشاورزی چیست، اظهار داشت: صنعت آب و برق یکی از نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران است. دشمنان انقلاب و نظام همواره به دنبال اخلال در نظام خدمت‌رسانی کشور بوده‌اند و حمله به زیرساخت‌های آب و برق، به دلیل ارتباط مستقیم آن با زندگی مردم، جنایت جنگی محسوب می‌شود.

وی در ادامه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، تصریح کرد: حقیقتاً خیلی سخت است بعد از سخنان دقیق برادر عزیزم جناب آقای دکتر نیکزاد و بقیه عزیزان، من صحبت کنم، ولی موضوع بسیار مهمی است.

وزیر نیرو گفت: به عنوان کارشناس برق که سال‌ها عمرم را در این صنعت گذراندم، تاکید می‌کنم صنعت برق بسیار قوی است. این نقطه‌ای است که ما با هوشمندی نظام اسلامی در این ۴۰ و چند سال گذشته تلاش کرده‌ایم تا این نقطه قوت را در حقیقت به اثبات برسانیم؛ تا جایی که در تقریباً اغلب مناقصات جهانی ما توانستیم بر آنها پیروز بشویم. شاید همه عزیزان مستحضر باشند که یکی از اهداف دشمنان پلید انقلاب و نظام، اخلال در نظام خدمت‌رسانی بوده و هست؛ یعنی خدمت تحت پوشش وزارت نیرو، حجم تبلیغات دشمن آمریکایی خبیث و رژیم جعلی صهیونیست جنایتکار مبنی بر نابودی صنعت، به کرات نیز تکرار شده است.

وی با بیان اینکه نمی‌توان از هجمه‌های انجام‌شده به صنایع آب و برق کشور و تقدیم ۱۴ شهید متخصص تراز اول سخن نگفت، اظهار داشت: ما در زمان جنگ ۱۴ شهید متخصص تراز اول تقدیم کردیم که برخی از آنها خانم و از نخبگان کشور بودند که امروز از خدمات ارزشمند آنها محروم هستیم. حملات انجام‌شده به صنایع آب و برق، حملات تروریستی و ناجوانمردانه به دو بخش خدمت‌رسان مهم و زیرساختی کشور است. این دو صنعت اگر کسی به آنها حمله بکند، جنایت جنگی محسوب می‌شود، چون خدمتی است برای مردم.

علی آبادی گفت: به نظر من جمهوری اسلامی ثابت کرد که به مردمش وفادار و پایبند است و برق وقتی که وارد خانه مردم ایران می‌شود، این به نظرم افتخار بزرگی است. به حول قوه الهی با برنامه‌ریزی انجام‌شده در وزارت نیرو، حضور همه‌جانبه نیرو‌های عملیاتی در همه بخش‌ها به شکل شبانه‌روزی و حضور شجاعانه و مؤثر در صحنه‌ها و پهنه‌های مورد هجوم دشمن که تعداد آنها به بیش از ۲ هزار نقطه مورد حمله رسید، باعث شد که خللی در ارائه خدمت به مردم وارد نشود.

وی ادامه داد: رکورد‌های حماسه‌ساز رفع عوارض ناشی از حملات در کل کشور، نشان از اقتدار و دلیری و شجاعت همکاران عرصه صنعت آب و برق است. خروج ۴۲۰۰ مگاوات از چرخه تولید برق کشور در اثر حملات، در حالی اتفاق افتاد که برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای بود که امسال ناترازی برق را بعد از یک دهه به حداقل برسانیم. به خدا قسم اگر این حملات نبود، ما همین امسال اصلاً نباید هیچ مشکلی می‌داشتیم. برنامه‌ها قوی و قدرتمندانه از طرف مجلس حمایت و پشتیبانی شد و ما هم عمل کردیم. منتهی باز هم الحمدلله وضعیت‌مان این‌قدر خوب بوده که من با جسارت اینها را خدمت شما عرض می‌کنم.

وزیر نیرو با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تولید برق و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، افزود: امسال تلاش کردیم نه تنها برق خانگی را پایدار نگه داریم و پایداری شبکه را حفظ کنیم، بلکه تمرکز کردیم که به صنعت هم برق بیشتری بدهیم. واقعاً این صنعت عظیم و وزارتخانه بزرگ که در سرتاسر کشور فعال است، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. وقتی در سرتاسر کشور وارد خانه می‌شوید، اولین کلید برق است و برای استفاده از آسانسور نیز اگر برق نباشد، نگرانی ایجاد خواهد کرد بنابراین همه چیز وابسته به این هوشمندسازی است که یکی از شاخص‌های مهم آن، انرژی به‌خصوص برق بوده که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه تحقق یک انقلاب در عرصه تولید برق تجدیدپذیر را با رشد ۴.۶ برابری به نه درصد رسید یادآور شد: در تمام دوران انقلاب یک هزار و ۲۵۰ مگاوات نیروگاه به عنوان تجدیدپذیر ساخته بودیم و فقط در این دوره بالغ بر ۶ هزار مگاوات را به مدار متصل کردیم و برنامه ریزی کردیم که تا پایان سال به عدد ۱۲ هزار مگاوات برسیم. توقف روند رشد و کاهش سه درصدی مصرف نیز از دیگر موضوعات مهم است. من وقتی خدمت رهبر شهیدمان بودم و گزارشی از وضعیت برق ارائه دادم، ایشان تاکید فرمودند که برای مصرف برنامه ریزی کنید.

علی آبادی با اشاره به افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور، تصریح کرد: کل ظرفیت برق کشور ۷ هزار مگاوات بوده و این در حالی است که کل تولید ما در سال ۱۳۵۷ بالغ بر ۳۴۰۰ مگاوات بوده است و الان ظرفیت برق به ۱۰۵ هزار مگاوات نزدیک می‌شود. جمعیت کشور بیشتر نشده، اما برق ما بیش از ۱۲ برابر افزایش تولید داشته است و این شاخص‌های باارزشی از انقلاب اسلامی است که باید به مردم گفت و آنها باید بدانند که چه خدمت بزرگی صورت گرفته است هرچند نقص هم داریم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نیروگاه‌های حرارتی، یادآور شد: راه‌اندازی ۳۶۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی جدید که اغلب نیروگاه‌های سیکل ترکیبی هستند، یعنی بدون سوخت کار می‌کنند از دیگر اقدامات ما بوده است همچنین ۲ شب گذشته نیروگاه سبزوار به مدار تولید وارد شد و امروز افتخار می‌کنم که بالاخره در همین شرایط جنگ، زیر بمباران، توانستیم این واحد را به مدار بیاوریم و تقدیم مردم کنیم. هم اکنون صد و چند هزار مگاوات نیروگاه روشن داریم و نزدیک به ۶ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داریم، همچنین تعداد زیادی از نیروگاه‌هایمان احداث شده‌اند و فقط به شبکه متصل نیستند.

وزیر نیرو گفت: آب مساله یک وزارتخانه نیست، بلکه مسئله حیات، امنیت و آینده ایران است و اگر امروز صدای مردم درباره کمبود آب شرب به گوش می‌رسد و کشاورزان از کاهش منابع آب، محدودیت تخصیص‌ها و نگرانی درباره آینده تولید خود سخن می‌گویند، وظیفه ما شنیدن این صداها، پاسخگویی مسئولانه و ارائه راهکار‌های عملی است. سال آبی گذشته، سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴، با حدود ۱۵۹.۵۲ میلی‌متر بارش را گذراندیم که دومین سال خشک طی ۵۷ سال گذشته بوده است.