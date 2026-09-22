به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ پژمان قراییان در جلسه رسیدگی به مشکلات حوزه اورژانس شهرستان گرمسار با اشاره به اینکه در حوزه جاده‌ای قم - گرمسار مرکز اورژانس جاده‌ای وجود ندارد گفت : راه اندازی این پایگاه برای کاهش زمان امداد رسانی لازم است و برای اختصاص زمین احداث یک پایگاه اورژانس جاده‌ای در اتوبان قم - گرمسار در حوزه استحفاظی شهرستان گرمسار تلاش می شود.

قراییان همچنین از پیگیری برای به روز رسانی تجهیزات و نوسازی ناوگان اورژانس گرمسار خبر داد و گفت : به زودی دو دستگاه موتور آمبولانس در اختیار گرمسار قرار می گیرد .

علی همتی فرماندار گرمسار هم از پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصدی ساختمان اورژانس گرمسار خبرداد .