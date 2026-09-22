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وزیر آموزش و پرورش، با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی در شهرستانهای استان تهران، دستور داد پروژههای عمرانی مدارس در بهارستان که پیشرفت ۸۰ تا ۹۰ درصدی دارند، حداکثر تا مهرماه به بهرهبرداری برسند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی، صبح سهشنبه، در مراسم «مهر کریمانه» در بهارستان گفت: پروژههای نیمهتمام این شهرستان که ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت دارند باید در همین مهرماه تکمیل و به دانشآموزان تحویل شوند.
وی با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی اظهار کرد: شهرستانهای استان تهران با عقبماندگی مزمن در حوزههای مختلف آموزش و پرورش مواجه هستند و جبران این عقبماندگیها باید با همکاری مجموعه آموزش و پرورش، سازمان نوسازی مدارس، خیرین و دستگاههای اجرایی دنبال شود.
وزیر آموزش و پرورش افزود: ایجاد فرصتهای برابر آموزشی، افزایش پوشش تحصیلی، رسیدگی به دانشآموزان بازمانده از تحصیل، ارتقای کیفیت آموزش و استانداردسازی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی از برنامههای اصلی این وزارتخانه است.
کاظمی با اشاره به پروژههای عمرانی بهارستان تصریح کرد: از مسئولان نوسازی میخواهم پروژههای نیمهتمام این شهرستان را با اولویت تکمیل کنند و پروژههایی که ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت دارند، در همین مهرماه به دانشآموزان تحویل داده شوند و اجرای آنها تا دهه فجر به تأخیر نیفتد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین بر افزایش ظرفیت فضاهای آموزشی در بهارستان تأکید کرد و گفت: باید با استفاده از ظرفیت خیرین، شهرداریها، شوراها و سایر دستگاهها، سرعت احداث مدارس در این منطقه افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به افتتاح یک مجموعه ورزشی و استخر دانشآموزی در بهارستان ادامه داد: تکمیل ۳۷ استخر ورزشی در سراسر کشور انجام شده و حدود ۱۳۴ استخر دیگر نیز در دستور کار قرار دارد، اما توسعه فضاهای ورزشی دانشآموزان باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
کاظمی افزود: باید از ظرفیت چمنهای مصنوعی، خانههای ورزش و سالنهای ورزشی مدارس بیشتر استفاده کنیم و به توسعه ورزش دانشآموزان دختر توجه ویژهای داشته باشیم.
وی همچنین از برنامهریزی برای افزایش سهم شهرستانهای استان تهران از اعتبارات سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ خبر داد و گفت: با همکاری نمایندگان مجلس و مسئولان شهرستانهای تهران، تلاش خواهیم کرد سهم این مناطق از اعتبارات آموزشی افزایش پیدا کند.
وزیر آموزش و پرورش در پایان با تأکید بر جایگاه عدالت آموزشی خاطرنشان کرد: هیچ عدالتی در کشور بالاتر از عدالت آموزشی نیست و میزان توجه به آموزش و پرورش، میزان اقتدار و عزت آینده کشور را تعیین میکند.