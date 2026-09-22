

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: دمای هوا با توجه به استقرار پر ارتفاع جنب حاره تا فردا روند افزایشی نسبی دارد و تا حدودی هوا گرم‌تر می‌شود.



لطفی افزود: از پنج شنبه به تدریج تا اوایل هفته بعد روند تغییرات دما کاهشی خواهد بود.



وی گفت: براساس تحلیل الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی تا اوخر هفته جاری شرایط جوی در خراسان جنوبی به نسبت پایدار و یکنواخت خواهد بود.



کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: از روز جمعه به تدریج افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک در خراسان جنوبی انتظار می‌رود.



لطفی افزود: صبح امروز ایستگاه سربیشه با ۱۰ درجه سیلسیوس خنک‌ترین و روز گذشته طبس با ۴۳ درجه سیلسیوس گرم‌ترین نقاط خراسان جنوبی بوده‌اند.



وی گفت: نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی بین ۱۳ و ۳۵ درجه سیلسیوس گزارش شده است.