مقام پیشکسوتان دوران دفاع مقدس با یادآوری ایستادگی رزمندگان اسلام با تمام توان در برابر دشمنان و دفاع از آرمان های اسلامی، در فرمانداری ویژه آبادان ارج نهاده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در این همایش فرماندار ویژه آبادان گفت: دوران دفاع مقدس و دفاع ایران از میهن خود برگ زرینی در تاریخ جهان اسلام است.

امروز نیز ملت مبعوث شده ایران اسلامی برای دفاع از وطن و انقلاب اسلامی در میدان حضوری پر رنگ و موثر دارند.

خسرو پیرهادی افزود: دشمن کارش دشمنی است، سردمداران استکبار جهانی امروز با تمام قدرت و توان خود به میدان آمده‌اند با به روز‌ترین امکانات و از ارتکاب هیچ جنایتی هم پرهیز نکرده اند، از شهید کردن کودکان بی گناه مدرسه شجره طیبه میناب تا پیرمرد و پیرزنی که در خانه به شهادت رسید.

وی خاطر نشان کرد: با وجود تمام این اعمال تروریستی این ایران و ملت مقاومش است که سربلند و سرافراز و پیروز ایستاده‌ است.

سردار حسین نژاد فرمانده قرارگاه تاکتیکی شهید جهان آرا خوزستان هم در این همایش گفت: رزمندگان دوران دفاع مقدس با هرچه در توان داشتند پای کار ایران اسلامی ایستادند.

در آغاز جنگ تحمیلی ما با غرب و شرق مواجه بودیم که عروسک خیمه شب بازی خود یعنی صدام را به میدان فرستاده بودند.

وی یادآور شد: رهبری امام خمینی (ره) و ملتی که گوش به فرمان رهبر خود بودند و وحدت و انسجام خود را در سخت‌ترین شرایط حفظ کردند سبب شد دشمنان اسلام پس از هشت سال دست از پا درازتر شکست خود را قبول کنند، امروز نیز جوانان ما در جبهه‌های مختلف پرچم دار و میدان دار هستند.

امروز دشمن پس از شکست در میدان نظامی به دنبال ایجاد تفرقه و وحدت شکنی است، نقش پیشکسوتان دوران دفاع مقدس امروز پررنگ‌تر است چرا که باید تجربه‌های خود از دشمن را به نسل جدید منتقل کنند و راه حقیقت را به جوانان نشان دهند.

حجت الاسلام غبیشاوی امام جمعه آبادان در این همایش از ایثار و خودگذشتگی جوانان کشور در دوران دفاع مقدس گفت و خاطر نشان کرد: مرد و زن پیر و جوان در آن دوران با اخلاص و ایمان خود سبب شدند بار دیگر جهان وعده محقق شده الهی را به چشم ببیند. وقتی که جهان کفر برای جنگ با جبهه اسلام آمده بود، اما ایمان و توکل به خدا باعث شد جبهه کفر با شکست خود رو‌به‌رو شود.

در این مراسم از خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم، امام جمعه آبادان و مدیرعامل پالایشگاه آبادان تجلیل شد.