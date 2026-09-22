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کارشناس هواشناسی مازندران از افزایش دما تا پنجشنبه و آغاز بارشهای پراکنده از جمعه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حمیدی کارشناس هواشناسی گفت: از امروز سهشنبه تا پنجشنبه، روند افزایشی دما را در استان داریم و شرایط در ساعات خنک روز برای سمپاشی باغات و شالیزارها کاملاً مناسب است.
وی افزود: پنجشنبه شب، افزایش ابر را در استان خواهیم داشت که روزهای جمعه و شنبه، علاوه بر افزایش ابر و کاهش دما، بارشهای پراکنده را نیز به همراه خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به تغییرات جوی از اوایل هفته آینده، تصریح کرد: روزهای یکشنبه و دوشنبه، جریانات شمالی تقویت میشود، اما بارشها فقط قدری بیشتر خواهد بود.
حمیدی درباره وضعیت دریای مازندران نیز گفت: دریا تا پنجشنبه، موج کوتاه دارد و شرایط برای فعالیتهای دریایی مناسب است. از مسافران و فعالان دریایی درخواست میشود از فرصت پیشرو برای فعالیتهای دریایی استفاده کنند.