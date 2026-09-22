آیین‌نامه تخصیص خوابگاه‌های متأهلی با هدف ایجاد فرآیندی شفاف و عادلانه، حمایت از خانواده و دانشجویان دارای فرزند و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تدوین شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس این آیین‌نامه، ایجاد وحدت رویه، شفافیت، کاهش اعمال سلیقه و پیشگیری از تبعیض در احراز شرایط، اولویت‌بندی و تخصیص خوابگاه‌های متأهلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از اهداف این دستورالعمل اعلام شده است.

این آیین‌نامه درخصوص همه واحدهای خوابگاه‌های متأهلی تحت مدیریت یا نظارت دانشگاه و/یا صندوق رفاه دانشجویان قابل اجرا بوده و متقاضیان واجد شرایط را شامل می‌شود.

شرایط دریافت خوابگاه متأهلی

بر اساس آئین‌نامه، دانشجوی متأهل، دانشجویی است که مطابق مدارک رسمی، شامل شناسنامه و عقدنامه، دارای همسر دائم باشد. خوابگاه متأهلی نیز واحد اقامتی مستقل یا نیمه‌مستقلی است که با هدف اسکان دانشجویان متأهل و خانواده آنان اختصاص یافته است.

متقاضی برای بهره‌مندی از خوابگاه متأهلی باید در زمان درخواست به تحصیل در دانشگاه اشتغال داشته باشد، مدارک معتبر دال بر ازدواج دائم ارائه کند، منع قانونی یا انضباطی برای استفاده از خدمات رفاهی دانشگاه نداشته باشد و در زمان درخواست نیز فاقد واحد خوابگاه متأهلی فعال باشد؛ مگر در مواردی که مطابق ضوابط، امکان جابه‌جایی یا تمدید اسکان وجود داشته باشد.حضور همسر در واحد خوابگاه متأهلی اصل بوده، استفاده از واحد به صورت مجردی، واگذاری آن به غیر یا استفاده غیرمجاز از واحد، تخلف است.

ثبت درخواست در سامانه صندوق رفاه

درخواست‌های بهره‌مندی از خوابگاه‌های متأهلی باید در سامانه صندوق رفاه ثبت شود. متقاضی موظف است مدارک هویتی، سند ازدواج، اطلاعات افراد تحت تکفل و سایر مدارک مؤثر در امتیازدهی را به دانشگاه ارائه کند.دانشگاه نیز موظف است معیارها و شیوه راستی‌آزمایی را پیش از شروع ثبت درخواست اقامت دانشجویان اطلاع‌رسانی کند. مسئولیت صحت اطلاعات و مدارک ارائه‌شده بر عهده متقاضی است.

تخصیص واحدهای خوابگاه متأهلی بر اساس مجموع امتیازات حاصل از معیارهای تعیین‌شده انجام می‌شود و متقاضیان بر اساس مجموع امتیازات از بالاترین به پایین‌ترین رتبه‌بندی می شوند و واحدهای موجود به ترتیب اولویت به آنان اختصاص می‌یابد.

متقاضی می‌تواند حداکثر ظرف مدت تعیین‌شده توسط شورای امور خوابگاه‌ها راجع به امتیاز یا رتبه اعلام‌شده اعتراض خود را ثبت کند.دانشگاه موظف است معیارهای امتیازدهی، نحوه محاسبه امتیازات و فرآیند اعتراض را پیش از شروع فرآیند ثبت درخواست به اطلاع متقاضیان برساند.