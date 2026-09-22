نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: شهدا به ما آموختند که راه عزت، از میدان ایثارومقاومت می‌گذرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیت الله محسن حیدری در مراسم یادواره ۱۸ شهید روستای شبیشه شهرستان حمیدیه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: دشمن تصور می‌کردبا حمله و به شهادت رساندن فرماندهان و مسئولان، می‌تواند کشور رادچار فروپاشی کند، اما ایستادگی نیرو‌های مسلح ومردم نشان داد که ملت ایران در دفاع از کشور وآرمان‌های خود پای کار ایستاده است.

وی ادامه داد: شهدا به ما آموختند که راه عزت، از میدان ایثارومقاومت می‌گذرد وامروز وظیفه ماست که با تکیه برفرهنگ شهادت، راه آنان راادامه دهیم و اجازه ندهیم یاد و آرمان شهدا در گذر زمان فراموش شود.

در این مراسم از خانواده‌های معظم ۱۸شهید روستای شبیشه با اهدای لوح و هدایا تجلیل به عمل آمد.