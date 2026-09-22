به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: در هفته گردشگری با حضور سید رضا صالحی امیری و سفرای داخلی و خارجی برنامه های همایش ملی گردشگری در بوشهر برگزار می شود.

آقای ابراهیمی افزود: در جنگ تحمیلی سوم شاهد کاهش حضور گردشگران در استان و کاهش شور و نشاط اجتماعی بودیم و اجرای برنامه های متنوع در هفته گردشگری باعث افزایش فضای نشاط آور در کشور و رونق گردشگری می شود.

وی گفت: با حضور وزیر میراث فرهنگی طرح های مهم گردشگری کشور به صورت برخط از بوشهر افتتاح می شود.

ابراهیمی گفت: خانه موزه شهید رئیسعلی دلواری هم پس از سالها مرمت و بهسازی به صورت روزآمد افتتاح می شود.