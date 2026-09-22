در آستانه ماه مهر، فعالان کارگاه‌های تولیدی در تلاش هستند با آماده سازی به موقع لباس فرم دانش آموزان، به سال تحصیلی جدید رنگ و لعاب دیگری بدهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با نزدیک شدن به ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، فعالیت کارگاه‌های تولید لباس دانش آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف فعال‌تر شده‌اند و در تکاپوی دوخت لباس فرم هستند.

قیمت لباس فرم مدارس براساس کیفیت پارچه و دوخت تعیین شده است و سازمان صنعت، معدن و تجارت نظارت ویژه‌ای بر اجناس تولیدی دارد و والدین درصورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، می‌توانند شکایات خود را در سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا ۱۲۴ سازمان صمت ثبت کنند یا در اسرع وقت رسیدگی و با متخلفان برخورد قانونی شود.