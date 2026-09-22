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فرمانده سپاه ناحیه بهشهر از اجرای ۵۰۰ برنامه محلهمحور و حوزهمحور همزمان با هفته دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ قزلباش در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته دفاع مقدس، با اشاره به نقش مردم در دوران دفاع مقدس گفت: پشتیبانی مردم از ولایت و حضور فرزندان این مرز و بوم در میدان، از عوامل مهم پیروزی در دفاع مقدس بود.
وی با بیان اینکه همیشه تجهیزات و قدرت مادی عامل پیروزی نیست، افزود: ایمان به خدا و توکل الهی، خود یک پیروزی بزرگ است و این فرهنگ باید به نسلهای آینده منتقل شود.
فرمانده سپاه ناحیه بهشهر، «لبیک یا خامنهای» را شعار محوری برنامههای هفته دفاع مقدس امسال عنوان کرد و گفت: تلاش میکنیم گفتمان دفاع مقدس، فرهنگ ایثار و شهادت و روحیه مقاومت روزبهروز به نسل بعدی منتقل شود.
قزلباش از برگزاری حدود ۵۰۰ برنامه در سطح محلات و حوزههای مقاومت خبر داد و افزود: بیستمین یادواره شهدای شهرستان بهشهر نیز اول مهرماه همزمان با تجمع بزرگداشت شهدا برگزار خواهد شد.
وی برگزاری زنگ ایثار و شهادت در مدارس، دیدار با رزمندگان و تجدید خاطرات دوران دفاع مقدس، میقات صالحین، تجمعهای شبانه همراه با روایتگری راویان دفاع مقدس و میز خدمت را از دیگر برنامههای این هفته برشمرد.
قزلباش با تأکید بر ضرورت انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان گفت: امروز وظیفه ما تنها بزرگداشت یک دوران تاریخی نیست، بلکه باید گفتمان ایثار، ایمان، ولایتمداری و مقاومت را به نسلهای آینده منتقل کنیم.