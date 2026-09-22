به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، محمدرضا اصغری با بیان اینکه آذربایجان‌غربی با تولید یک‌سوم سیب کشور، در زنجیره ارزش این محصول پیشرو است، گفت: روز ملی سیب، فرصتی برای حمایت از باغداران و توسعه صنایع تبدیلی و افزایش ارزش افزوده این صنعت است.

وی به تسهیل مسیر صادرات این محصول هم اشاره کرد و افزود: جلساتی برای تسهیل صادرات و رفع چالش‌های صادرکنندگان، به‌ویژه مسئله تعهد ارزی در این همایش در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: کنسانتره سیب تولیدی استان کیفیت مطلوبی دارد و این محصول در بازار‌های جهانی یک مزیت راهبردی اقتصادی و اشتغال‌زاست.