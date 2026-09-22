به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سیده زهرا میراعلمی در نشست مدیریت پسماند شهرستان سیاهکل گفت: در پی اقدامات انجام‌شده در ۶ ماه گذشته، شامل برگزاری کلاس‌های آموزشی، همایش‌های فرهنگ‌سازی و معرفی نرم افزار جمع‌آوری پسماند خشک، زمینه مشارکت بیشتر شهروندان را در این خصوص فراهم کرد و تولید زباله در شهرستان ماسال در این مدت ۱۰ درصد کاهش یافت.

وی با بیان اینکه فرهنگ سازی و آموزش، یکی از مهم‌ترین راهکار‌های مدیریت صحیح پسماند است و باید با مشارکت مردم، تولید زباله را از خانه‌ها کاهش دهیم، افزود: شهروندان می‌توانند با کاهش مصرف مواد یک‌بارمصرف، استفاده دوباره از وسایل و تفکیک زباله‌های خشک و‌تر از مبدأ، نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی داشته باشند.

فرماندار سیاهکل با قدردانی از همراهی مردم، خواستار تداوم مشارکت شهروندان در طرح‌های مدیریت پسماند شد و گفت: به ازای کاهش هر کیلوگرم زباله، یک گام بلند برای حفظ طبیعت و سلامت نسل‌های آینده برداشته می‌شود و امیدواریم با همراهی مردم، این روند کاهشی ادامه پیدا کند.