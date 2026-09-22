به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این پیام آمده است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ‌السَّلاَمُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ‌السَّلاَمُ يَقُولُ: «...وَ اَلْعَالِمُ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ اَلصَّائِمِ اَلْقَائِمِ اَلْغَازِي فِي سَبِيلِ اَللَّهِ، وَ إِذَا مَاتَ اَلْعَالِمُ ثُلِمَ فِي اَلْإِسْلاَمِ ثُلْمَةٌ لاَ يَسُدُّهَا شَيْءٌ إِلَی‌ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ.»

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ يومٌ علی آل‌الرسول عظیم

ارتحال مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، فقیه فرزانه، عالم جامع‌الاطراف، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر در اسلام، امت اسلامی، مکتب نورانی اهل‌بیت سلام‌الله عليهم أجمعين و حوزه‌های علمیه‌ی شیعه است.

آن فقیه بزرگ، عمری سرشار از برکت را در مسیر پاسداری از میراث گران‌سنگ فقاهت شیعه و تربیت نسل‌هایی از عالمان و دانشوران فاضل سپری کرد. ایشان با دقت‌نظر کم‌نظیر علمی، تقوای الهی و سلوک اخلاقی، الگویی ماندگار و جلوه‌ای درخشان از پیوند عمیقِ علم و معنویت بود.

فقدان این مرجع عالی‌قدر، خاموشیِ مشعل هدایتی است که سال‌ها منشأ معرفت، علم و فضیلت بود؛ هرچند که نور علم، تقوا و تربیت الهیِ آن عالم جلیل‌القدر، در آثار علمی، حافظه تاریخی حوزه‌ها و جانِ شاگردانشان فروزان خواهد ماند.

میراث فکری و معنوی آن استاد ژرف‌اندیش، سرمایه‌ای ماندگار و چراغ راهی برای آینده‌ی پیروان مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام است.

این مصیبت بزرگ را محضر حضرت بقیة‌الله‌الأعظم عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم، اساتید و طلاب حوزه‌های علمیه، شاگردان، مقلدان و ارادتمندان، ملت مؤمن و شریف ایران اسلامی، مردمان مؤمن و ولایت‌مدار استان زنجان و به‌ویژه بیت مکرّم و فرزندان عالم و فاضل ایشان، تسلیت و تعزیت عرض می‌نماییم.

از خداوند متعال برای آن مرجع عالی‌قدر، رحمت واسعه، علو درجات و همنشینی با اجداد طاهرینشان و برای بازماندگان و عموم داغدیدگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.