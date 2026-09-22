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تصادف در زاهد شهر فسا دو فوتی بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده پلیس راه فسا گفت : شب گذشته بر اثر برخورد یک دستگاه موتور سیکلت با کامیون در جاده فسا زاهدشهر حدفاصل جایگاه سوخت زاهدشهر دو راکب و سرنشین موتورسیکلت در دم جان باختند.
سرهنگ مکاری با اشاره به صف کامیونها برای سوخت گیری در جایگاههای سوخت افزود : رانندگان کامیونها باید ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در هنگام پارک کردن و ایستادن در صف سوخت گیری از عرض جاده های اصلی فاصله مطمئنه را رعایت کنند تا شاهد اینگونه حوادث دلخراشی نباشیم.
او در پایان بیان کرد : علت این حادثه در دست بررسی است.