به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده پلیس راه فسا گفت : شب گذشته بر اثر برخورد یک دستگاه موتور سیکلت با کامیون در جاده فسا زاهدشهر حدفاصل جایگاه سوخت زاهدشهر دو راکب و سرنشین موتورسیکلت در دم جان باختند.

سرهنگ مکاری با اشاره به صف کامیون‌ها برای سوخت گیری در جایگاه‌های سوخت افزود : رانندگان کامیون‌ها باید ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در هنگام پارک کردن و ایستادن در صف سوخت گیری از عرض جاده های اصلی فاصله مطمئنه را رعایت کنند تا شاهد اینگونه حوادث دلخراشی نباشیم.

او در پایان بیان کرد : علت این حادثه در دست بررسی است.