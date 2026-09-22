به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این روز ۲۳۰ هزار و ۲۳۶ تن سیمان در تالار سیمان روی تابلو می رود.

بر این اساس ۱۱۲ هزار و ۴۸۶ تن محصول شامل ۴۸ هزار تن سیمان، ۳۰ هزار تن کلینکر، ۲۴ هزار و ۵۱ تن قیر، ۷ هزار تن گوگرد، ۳ هزار تن فولاد و ۲۹۵ تن عایق رطوبتی در تالار صادراتی کیش عرضه می شود.

همچنین تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی میزبان عرضه ۱۰۸ هزار و ۳۴۶ تن محصول شامل ۷۴ هزار و ۷۰۶ تن مواد پلیمری، ۱۵ هزار و ۴۵۰ تن گوگرد، ۱۵ هزار تن لوب کات، ۲ هزار و ۹۲۰ تن مواد شیمیایی و ۲۷۰ تن قیر است.

در تالار صنعتی و معدنی هم ۳۷ هزار و ۱۵۸ تن محصول عرضه می شود. این محصولات شامل ۳۵ هزار و ۹۱۴ تن فولاد، ۵۷۵۰ تن مس، ۳۶۹ تن آلومینیوم، ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن و ۸۰ تن مولیبدن می شود.

امروز همچنین ۱۴ هزار و ۳۹۹ تن محصول هم در تالار فرعی عرضه می شود.

۸۰۰ دستگاه آریسان ۲ نیز در تالار خودرو روی تابلو می رود.