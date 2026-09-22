به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اسلامی گفت: نقص فنی خودرو، علت آتش سوزی جایگاه سوخت مهرجرد میبد بوده که باتلاش یک ساعته عوامل آتش نشانی خوشبختانه حریق بدون تلفات جانی مهار شده است.

وی افزود: اکنون عملیات ایمن سازی در حال اجرا است.

وی ادامه داد: صبح امروز ساعت هفت یک دستگاه خودرو در حال سوخت گیری بوده که به علت نقص فنی خودرو دچار اتش سوزی می شود که در نهایت با وجود تلاش عوامل جایگاه سوخت، بازهم نیروهای آتش نشانی به صحنه وارد می شوند و با تلاش یک ساعته آتش مهار می شود.

مسئول روابط عمومی آتش نشانی میبد افزود: با حضور مسئولان میبد، علت این حادثه همچنان در دست بررسی است.