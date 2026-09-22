به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کانال خبری عبری لایو، رسانه‌های اسرائیلی بر اساس اطلاعات منابع مطلع اعلام کردند: بنیامین نتانیاهو در جریان شرکت در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل، به دلیل وجود خطراتی برای جانش در پی جنگ و همچنین تظاهرات اعتراضی برنامه ریزی شده که همزمان با ورود او به نیویورک برگزار خواهد شد، تحت تدابیر شدید امنیتی قرار خواهد گرفت.

روزنامه یدیعوت آحارونوت هم نوشت: مسیر فرود هواپیمای نتانیاهو تغییر یافت تا به جای فرودگاه جان اف. کندی در نیویورک، در نیوجرسی یا فرودگاه نیوآرک فرود بیاید. این تصمیم به دلیل نگرانی‌ها از این گرفته شد که زهران ممدانی شهردار نیویورک، دستور برخاستن فوری هواپیما را صادر کند. نتانیاهو به دلیل نگرانی از برگزاری اعتراضات، تصمیم گرفت سفر خود به نیویورک را کوتاه کند و شب را در این شهر نماند.