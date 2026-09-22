اعلام تاریخ برگزاری نخستین دوره لیگ برتر و مسابقات قهرمانی روئینگ
تاریخ برگزاری نخستین دوره لیگ برتر و مسابقات قهرمانی روئینگ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، جلسه برنامهریزی و جزئیات اجرایی برگزاری مسابقات لیگ برتر و رقابتهای قهرمانی کشور رویینگ در رده سنی بزرگسالان برگزار و به تصویب اعضای جلسه رسید.
در این نشست، محمدرضا فروحی دبیرکل فدراسیون، فاطمه حسنی نایبرئیس، محمد عسگری رئیس کمیته مسابقات و سازمان لیگو فرزین رضایی دبیر کمیته مسابقات و سازمان لیگ حضور داشتند.
با توجه به برنامهریزی به عمل آمده جدول زمانبندی مسابقات لیگ برتر روئینگ به این شرح است:
آقایان:
ورود تیمها: شنبه ۲۵ مهرماه
مسابقه: یکشنبه ۲۶ مهرماه
بانوان:
ورود تیمها: ۲۶ مهرماه
مسابقه: ۲۷ مهرماه
لازم به ذکر است که مسابقات لیگ برتر روئینگ در دو بخش ۱۰۰۰ متر و ۲۰۰۰ متر سبک و سنگین برگزار میشود.
برنامه زمانبندی مسابقات قهرمانی کشور:
آقایان:
ورود تیمها: شنبه ۲۳ آبان
مسابقه: یکشنبه ۲۴ آبان
بانوان:
ورود تیمها: یکشنبه ۲۵ آبان
مسابقه: دوشنبه ۲۶ آبان
مسابقات قهرمانی کشور در بخش ۲۰۰۰ متر سبک و سنگین برگزار میشود.
لازم به ذکر است که هر دو مسابقات لیگ برتر و قهرمانی کشور به میزبانی سد شهرچای ارومیه برگزار خواهد شد.