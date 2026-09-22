به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، جلسه برنامه‌ریزی و جزئیات اجرایی برگزاری مسابقات لیگ برتر و رقابت‌های قهرمانی کشور رویینگ در رده سنی بزرگسالان برگزار و به تصویب اعضای جلسه رسید.

در این نشست، محمدرضا فروحی دبیرکل فدراسیون، فاطمه حسنی نایب‌رئیس، محمد عسگری رئیس کمیته مسابقات و سازمان لیگ‌و فرزین رضایی دبیر کمیته مسابقات و سازمان لیگ حضور داشتند.

با توجه به برنامه‌ریزی به عمل آمده جدول زمان‌بندی مسابقات لیگ برتر روئینگ به این شرح است:

آقایان:

ورود تیم‌ها: شنبه ۲۵ مهرماه

مسابقه: یک‌شنبه ۲۶ مهرماه

بانوان:

ورود تیم‌ها: ۲۶ مهرماه

مسابقه: ۲۷ مهرماه

لازم به ذکر است که مسابقات لیگ برتر روئینگ در دو بخش ۱۰۰۰ متر و ۲۰۰۰ متر سبک و سنگین برگزار می‌شود.

برنامه زمان‌بندی مسابقات قهرمانی کشور:

آقایان:

ورود تیم‌ها: شنبه ۲۳ آبان

مسابقه: یکشنبه ۲۴ آبان

بانوان:

ورود تیم‌ها: یکشنبه ۲۵ آبان

مسابقه: دوشنبه ۲۶ آبان

مسابقات قهرمانی کشور در بخش ۲۰۰۰ متر سبک و سنگین برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است که هر دو مسابقات لیگ برتر و قهرمانی کشور به میزبانی سد شهرچای ارومیه برگزار خواهد شد.