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۱۷ هزار و ۵۰۰ دانش آموز پایه اول ابتدایی، سال تحصیلی جدید را در استان اردبیل شروع کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سید اردشیر رشیدی آلهاشم، مدیرکل آموزش و پرورش استان در آیین زنگ شکوفهها در مدارس استان گفت: در پایهٔ اول ابتدایی، ۱۷ هزار و ۵۰۰ دانشآموز در جایجای استان اردبیل راهی کلاسهای درس شدند تا سال تحصیلی را با نشاط و شادابی آغاز کنند.
وی گفت: جشن شکوفهها را در حالی برگزار میکنیم که در شرایط حساس کنونی، با همراهی والدین، تحصیل حضوری دانشآموزان را شاهد هستیم و از اول مهرماه، دانشآموزان این استان با آمادگی کامل راهی کلاسهای درس خواهند شد تا یک سال تحصیلی امیدوارانه را آغاز کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش ادامه داد: در مجموع، در شش پایه ابتدایی، ۱۲۸ هزار دانشآموز در ۱ هزار و ۴۹۰ مدرسه تحصیل میکنند که ۶ هزار و ۲۰۰ نفر از عوامل اجرایی، اعم از مدیران، مربیان و معلمان دورهٔ ابتدایی، شرایط تحصیل مطلوب این دانشآموزان را فراهم میآورند.
رشیدی آلهاشم تصریح کرد: دانشآموزان مقطع ابتدایی، امید آینده این کشور هستند و امیدواریم با همراهی والدین، در یک بستر مناسب، تحصیل همراه با تهذیب و ورزش و نشاط را در فضاهای آموزشی شاهد باشیم.
وی خاطرنشان کرد: تمامی مدارس استان آمادهٔ بازگشایی است و امسال، به رغم همه دغدغهها، سال تحصیلی را به شکل حضوری، بعد از گذشت شش ماه تعطیلی مدارس، آغاز میکنیم؛ در حالی که در این مدت، معلمان و دانشآموزان در بستر شاد، تحصیل غیرحضوری را تجربه کرده و ما حتی امتحانات را در این بستر برگزار کردیم.
رشیدی آلهاشم بیان کرد: انتظار میرود در سال تحصیلی جدید، با همت همه والدین و دانشآموزان و معلمان و مربیان و نهاد آموزش و پرورش، شرایط بهتری را برای تحصیل نسل آینده شاهد باشیم.
در این مراسم که با همراهی والدین و دانشآموزان و با برنامههای متنوع برگزار شد، در جایجای استان، دانشآموزان پایه اول ابتدایی روز متفاوتی را در فضای مدرسه تجربه کردند.