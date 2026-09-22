تیم ووشوی بانوان قم با کسب ۹۳ مدال رنگارنگ شامل ۳۴ طلا، ۲۳ نقره و ۳۶ برنز، در رقابت‌های قهرمانی کشور سبک لوهان‌چوان خوش درخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رقابت‌های ووشوی قهرمانی کشور سبک لوهان‌چوان به میزبانی استان اصفهان برگزار شد و دختران ووشوکار قم در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مصاف حریفان رفتند.

در بخش تالو، نمایندگان قم ۲۸ مدال طلا، ۲۱ نقره و ۳۰ برنز کسب کردند.

ووشوکاران قم در بخش ساندا نیز موفق به کسب ۶ مدال طلا، ۲ نقره و ۶ برنز شدند.

در مجموع، تیم ووشوی بانوان قم با کسب ۳۴ مدال طلا، ۲۳ نقره و ۳۶ مدال برنز و مجموع ۹۳ مدال، به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.