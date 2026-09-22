«بدون تعارف» سراغ مسکن مهری می‌رود که مهرش به دل ننشسته، جاده‌ای که خط‌کشی ندارد و دوربرگردانی که خودش حادثه‌خیز شده است.

بدون تعارف؛ مسکن مهر بابل، جاده کلاردشت و دوربرگردان مرگ ساری روی میز

بدون تعارف؛ مسکن مهر بابل، جاده کلاردشت و دوربرگردان مرگ ساری روی میز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مجموعه خبری «بدون تعارف» با چند سوژه متنوع، به سراغ مشکلات و دغدغه‌های مردم استان رفته است. از مسکن مهر ولایت بابل تا جاده‌های حادثه‌خیز کلاردشت و دوربرگردان پنبه‌چوله ساری، هر یک از این پرونده‌ها روایتگر چالشی است که مردم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

مسکن مهر ولایت بابل؛ جایی که ساکنانش میان شهر و روستا سرگردان مانده‌اند؛ نه محدوده شهری آنها را می‌پذیرد و نه روستایی، نه دهیار دارند و نه خدمات کافی.

از مشکلات ثبت‌نام مدارس و سهمیه خدمات گرفته تا راه دسترسی و نبود تاکسی؛ ساکنان این مجتمع می‌گویند: بالاخره ما زیرمجموعه کجا هستیم؟

در کلاردشت هم صدای رانندگان از وضعیت جاده‌ها در روزهای بارانی بلند است؛ جاده‌هایی بدون خط‌کشی و علائم کافی که به گفته رانندگان، عبور و مرور را دشوار کرده است.

و این بار در پنبه‌چوله ساری؛ جانمایی دوربرگردانی که قرار بود گره ترافیکی را باز کند، اما به گفته اهالی و رانندگان، خودش به یک چالش تازه تبدیل شده است.