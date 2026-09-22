به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی قاسمی، دبیر ستاد خیرین گفت: در آموزش عالی باید نگاه ما به خیرین به عنوان شریک علم و شریک راهبردی دانشگاه باشد، نه حامی مقطعی که کمک خود را انجام دهد و از دانشگاه جدا شود. ما علاوه بر کمک‌های مادی، به همراهی، تجربه و نگاه خیرین نیاز داریم.

وی افزود: بسیاری از خیرین، کارآفرینان حوزه‌های تخصصی یا مدیران بخش خصوصی هستند و دانشگاه می‌تواند از تجربه و نگاه آنها در مدیریت و توسعه آموزش عالی استفاده کند. از روسای دانشگاه‌ها و مدیران بنیاد‌های حامیان می‌خواهم این ظرفیت را جدی بگیرند و زمینه حضور خیرین در امور مختلف دانشگاه را فراهم کنند.

قاسمی ادامه داد: باید سبد متنوعی از فرصت‌ها برای افرادی که علاقه‌مند به حمایت از دانشگاه هستند ایجاد کنیم. نیاز‌های دانشگاه فقط به ساخت‌وساز محدود نمی‌شود؛ حمایت از دانشجویان مستعد، بورس تحصیلی، گرنت‌های پژوهشی، حمایت از اعضای هیئت علمی جوان و ساخت و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی و متأهلان، بخشی از این نیازهاست.

وی گفت: تنوع این نیاز‌ها می‌تواند زمینه حضور گروه‌های مختلفی از حامیان را فراهم کند و لازم است دانشگاه‌ها برای استفاده از این ظرفیت برنامه داشته باشند.

دبیر ستاد خیرین بر ضرورت شفافیت در فعالیت‌های خیرخواهانه دانشگاه‌ها تأکید کرد و افزود: وقتی از یک خیر یا حامی کمک دریافت می‌کنیم، باید این اطمینان وجود داشته باشد که منابع در محل تعیین‌شده هزینه شده و منابع هدر نرفته است. شفافیت در نحوه دریافت و هزینه‌کرد کمک‌های خیرین و پاسخگویی به آنها می‌تواند اعتماد حامیان را تقویت کند.

قاسمی گفت: یکی از برنامه‌هایی که می‌تواند در این نشست دنبال شود، استفاده بیشتر دانشگاه‌ها از ظرفیت صندوق و سازوکار‌های موجود برای شفاف‌سازی و ساماندهی کمک‌های خیرین است و امیدواریم تا نشست بعدی بتوانیم میزان استفاده دانشگاه‌ها از این ظرفیت را بررسی کنیم.

وی درباره فعالیت ستاد خیرین در حوزه ساماندهی بنیاد‌های حامی دانشگاه‌ها نیز گفت: یکی از اقدامات اصلی ما، تسهیل صدور مجوز فعالیت بنیاد‌های حامیان بوده است. در دو سال گذشته ارتباط نزدیکی با وزارت کشور داشتیم و تلاش کردیم نگاه این وزارتخانه و معاونت مشارکت‌های مردمی به بنیاد‌های حامیان را از یک تشکل صرفاً اداری به یک نهاد حامی و مشارکت‌محور تغییر دهیم.

قاسمی افزود: در دو سال گذشته حدود ۲۰ بنیاد در سراسر کشور موفق به دریافت مجوز فعالیت شده‌اند و امروز بیش از ۶۵ دانشگاه دارای بنیاد حامیان رسمی و دارای مجوز هستند.

دبیر ستاد خیرین گفت: تأکید وزیر علوم نیز بر این است که این ساختار در همه دانشگاه‌ها شکل بگیرد تا دانشگاه‌ها بتوانند از ظرفیت خیرین و حامیان برای توسعه آموزش عالی استفاده کنند.

مهدی قاسمی، دبیر ستاد خیرین، گفت: یکی از اقدامات اصلی ما برای استفاده از ظرفیت خیرین و بنیاد‌های حامیان، تسهیل صدور مجوز فعالیت این بنیاد‌ها بوده است. در دو سال گذشته ارتباط نزدیکی با وزارت کشور داشتیم و توانستیم نگاه این وزارتخانه و معاونت مشارکت‌های مردمی را نسبت به بنیاد‌های حامیان تغییر دهیم و زمینه شکل‌گیری نگاه مثبت‌تر بدنه کارشناسی این معاونت به فعالیت بنیاد‌ها را فراهم کنیم.

وی افزود: در دو سال گذشته حدود ۲۰ بنیاد در سراسر کشور موفق به دریافت مجوز فعالیت شده‌اند و امروز بیش از ۶۵ دانشگاه دارای بنیاد حامیان به عنوان یک نهاد رسمی و دارای مجوز فعالیت هستند. تأکید وزیر علوم نیز بر این است که این ساختار در همه دانشگاه‌ها شکل بگیرد.

قاسمی ادامه داد: در حوزه اعتبار مالیاتی نیز ظرفیت‌های جدیدی ایجاد شده است. برای نمونه، توانستیم ۶۰ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی را برای یکی از پروژه‌های دانشگاه همدان اختصاص دهیم تا برای تکمیل یک پروژه خیرساز استفاده شود.

وی گفت: امسال با مجوز سازمان برنامه و بودجه، همه پروژه‌های نیمه‌تمامی که دارای مجوز ماده ۲۳ هستند، چه پروژه‌های خیرساز و چه پروژه‌های غیرخیرساز، در چارچوب بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت می‌توانند از ظرفیت اعتبار مالیاتی استفاده کنند.

دبیر ستاد خیرین افزود: بنیاد‌های حامیان و مدیران دانشگاه‌ها باید از این ظرفیت برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام به‌خوبی استفاده کنند.