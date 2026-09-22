به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در این دوره از مسابقات که با حضور ۲۳ تیم از ۲۱ استان کشور همراه بود، ورزشکاران در تمامی رده‌های سنی در دو ماده سرعت و استقامت با یکدیگر به رقابت پرداختند.

تیم چهارمحال و بختیاری در این آوردگاه ملی، با سرپرستی سرکار خانم «سارا عباسی» و مربیگری سرکار خانم «مهشاد ابراهیمی» خوش درخشید و موفق به کسب عناوین برتر شد.

بر اساس نتایج نهایی، نشان آوران استان به شرح زیر معرفی شدند:

فرزین فرامرزی: کسب مقام سوم در ماده ۵ کیلومتر استقامت (رده سنی جوانان)

دیانا مظفری: کسب مقام دوم در ماده ۲۰۰ متر سرعت (رده سنی نوجوانان)

مائده رئیسی: کسب مقام دوم در ماده ۲۰۰ متر سرعت (رده سنی نونهالان)

همچنین در بخش تیمی، تیم دختران زیر ۱۶ سال استان چهارمحال و بختیاری با ارائه عملکردی تحسین‌برانگیز، موفق شد بر سکوی سوم این دوره از مسابقات تیمی جای گیرد.

این موفقیت ارزشمند، نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزشکاران استان در رشته‌های تخصصی و تلاش‌های کادر فنی برای ارتقای جایگاه ورزش استان در سطح ملی است.