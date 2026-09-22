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۱۰۰۰ بسته جامع لوازم التحریر به دانش آموزان کم برخوردار در شهرستان مهر اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر روابط عمومی شرکت پالایش پارسیان سپهر گفت: این مجموعه در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی خود در قبال جامعه و منطقه و با باور به اینکه سرمایه گذاری بر روی آموزش ارزشمندترین سرمایه گذاری است اقدام به تهیه ۱۰۰۰ بسته لوازم التحریر کرد.
محسن راد ادامه داد: هر بسته شامل کیف مدرسهای دخترانه و پسرانه و پک کامل لوازم تحریر به ارزش ۴ میلیون تومان است.
راد افزود: مجموع این کمکها که افزون بر ۴ میلیارد تومان بود، برای توزیع عادلانه در اختیار نهادهای متولی از جمله اداره کمیته امداد امام خمینی (ره)، اداره بهزیستی و اداره آموزش و پرورش شهرستانهای مهر و عسلویه برای دانشآموزان برخوردار قرار گرفت.
مدیر روابط عمومی شرکت پالایش پارسیان سپهر در پایان بیان کرد: هدف ما از این اقدام، فراهم کردن امکانات لازم برای دانشآموزان بود تا با خیالی آسوده و روحیهای شاد، در نخستین روز مهر ماه در سر کلاسهای درس خود حاضر شوند و با انگیزهای مضاعف به تحصیل پردازند.