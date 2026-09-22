



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کامران میرحاجی با اشاره به دستگیری متهم یک پرونده کثیرالشاکی در شیراز گفت: پس از وصول شکایت‌های متعدد از سوی شهروندان علیه فردی که مدیریت یک فروشگاه لوازم خانگی را بر عهده داشت، موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه پس از وصول شکایت‌های متعدد از سوی شهروندان علیه فردی که مدیریت یک فروشگاه لوازم خانگی را بر عهده داشت، ادامه داد: پرونده‌ای تشکیل و به مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز ارجاع شد.

دادستان مرکز استان فارس بیان داشت: با تشکیل این پرونده تحقیقات تحت نظر بازپرس و با محوریت پلیس امنیت اقتصادی آغاز شد و در نتیجه متهم اصلی پرونده بازداشت و در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.

وی با تشریح شیوه اقدام این متهم گفت: متهم با تبلیغ و عرضه لوازم خانگی و ارائه آن به صورت اقساطی، از خریداران به منظور تضمین پرداخت اقساط، مقادیری طلا به صورت امانت دریافت می‌کرد و متعهد بوده است پس از پایان پرداخت اقساط، طلاهای دریافتی را به صاحبان آن مسترد کند.

میرحاجی افزود: تحقیقات اولیه و اظهارات شکات بیانگر آن است که، به‌رغم پرداخت اقساط از سوی تعدادی از خریداران و مراجعات مکرر آنان، متهم از استرداد طلاهای امانی خودداری کرده و همین موضوع موجب طرح شکایت‌های متعدد و تشکیل پرونده قضایی شده است.

دادستان مرکز استان فارس تصریح کرد روند تکمیل تحقیقات با دستگیری متهم اصلی این پرونده وارد مرحله جدیدی شده است و اولویت اصلی استیفای حقوق شکات خواهد بود.