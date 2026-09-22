فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش، گفت: انتقال فرهنگ مقاومت و دفاع مقدس به نسل‌های آینده از مهم‌ترین اهداف برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ محمد میرزاده، در مراسم غبارروبی مزار شهدای گمنام در مسجد امام حسن مجتبی (ع)، گفت: نسل جدید نیز با حضور در میدان‌های مختلف، مسیر مقاومت را ادامه می‌دهد.

او افزود: برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس در کیش و کشور باید بیش از گذشته به سمت نسل جدید حرکت کند تا فرهنگ مقاومت، ایستادگی و دفاع از کشور به نسل‌های آینده منتقل شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش با اشاره به حضور جوانان در عرصه‌های مختلف، افزود: نسل‌های جدید نیز در ادامه مسیر شهدا قرار دارند و شماری از شهدای جنگ‌های اخیر از جوانان دهه هشتادی هستند.

سرهنگ میرزاده، نقش رسانه‌ها، مسئولان، دست‌اندرکاران و عموم مردم را در انتقال این فرهنگ مهم دانست و گفت: همه باید برای تبیین فرهنگ مقاومت و دفاع مقدس تلاش کنند.

او ابراز امیدواری کرد: ایران اسلامی با تکیه بر این فرهنگ و با هدایت الهی، از شرایط کنونی نیز سربلند عبور کند و در مسیر پیشرفت و اقتدار گام بردارد.