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علیاصغر آسیابری با برتری مقابل نمایندگان قطر و فلسطین، راهی دیدار نهایی وزن ۸۴- کیلوگرم رقابتهای کاراته بازیهای آسیایی ناگویا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، در سومین روز رقابتهای کاراته در بازیهای آسیایی ناگویا، علی اصغر آسیابری نماینده وزن منفی ۸۴ کیلوگرم در نخستین مبارزه خود به مصاف عبدالله بابیکر از قطر رفت و با نتیجه ۴ بر یک به برتری رسید و جواز حضور در مرحله نیمهنهایی را کسب کرد.
نماینده کشورمان در مرحله نیمهنهایی برابر عبدالله الخطیب از فلسطین قرار گرفت و در حالی که با نتیجه سه بر صفر از حریف خود عقب بود، در لحظات پایانی مبارزه، کاراتهکای فلسطینی پنج اخطاره و هانسوکو (اخراج) شد تا آسیابری به عنوان برنده این دیدار راهی فینال شود.
آسیابری برای کسب مدال طلای بازیهای آسیایی ناگویا در دیدار نهایی به مصاف محمد الجعفری از اردن خواهد رفت.