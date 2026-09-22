پدر شهید «بهروز صابری دورکی» در چهارمحال و بختیاری به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: ولی الله صابری پدر بهروز صابری دورکی پس از سال‌ها صبر دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

خسروی افزود: شهید هروز صابری دورکی پانزدهم شهریور ماه ۱۳۴۷در روستای دورک به دنیا آمد.

تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. ۲۸فروردین ۱۳۶۷با سمت خدمه تانک در فاو عراق به شهادت رسید. اثری از پیکر وی به دست نیامد. مزار یاد بود او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد.