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عزاداری دسته‌های سوگوار در حرم حضرت معصومه(س)

همزمان با شب وفات شهادت‌گونه حضرت فاطمه معصومه(س)، دسته‌های عزاداری با حضور در حرم مطهر بانوی کرامت به سوگواری و عزاداری پرداختند.
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ۰۹:۵۷
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برچسب ها: حضرت معصومه(س) ، عزاداران ، دسته عزاداری
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