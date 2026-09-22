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رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: رویکرد سمپاد، صرفاً آموزش دانش و مهارتهای تخصصی نیست؛ بلکه تلاش میشود دانشآموزان در مسیر تقویت شایستگیهایی قرار گیرند که بتوانند در آینده مسائل کشور را بهتر بشناسند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در دومین کارسوق کشوری «حکمرانی دادهمحور», پیوند دادن آموزش با مسائل واقعی کشور را از ظرفیتهای مهم کارسوق کشوری «حکمرانی دادهمحور» دانست, گفت: در چنین فعالیتهایی، دانشآموز از جایگاه دریافتکننده صرف دانش خارج میشود و در فرایند شناخت مسئله، تحلیل داده، ساختن فرضیه، بررسی پیامدها و ارائه راهحل قرار میگیرد؛ فرایندی که میتواند به شکل مؤثری شایستگیهایی همچون تفکر تحلیلی، حل مسئله، تفکر نظاممند و تصمیمگیری را تقویت کند.
یاوری با اشاره به اهمیت آشنایی دانشآموزان با شیوههای تحلیل مسائل پیچیده، افزود: یکی از اهداف مهم این کارسوق آن است که دانشآموزان تجربهای واقعی از مواجهه با مسائل کلان و سیاستگذاری در کشور داشته باشند و بیاموزند چگونه میتوان از داده برای شناخت دقیقتر مسئله، تحلیل روابط میان پدیدهها و اتخاذ تصمیمهای بهتر استفاده کرد.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان افزود: تصمیمگیری در سطوح مختلف حکمرانی، سازمانها و شرکتها، فرایندی چندلایه و پیچیده است و در بسیاری از موارد، اتکا به اطلاعات اولیه، فرضیات یا حتی تجربه و شم مدیریتی بهتنهایی کافی نیست. داده و روشهای تحلیلی این امکان را فراهم میکنند که پیامدهای احتمالی تصمیمها با دقت بیشتری بررسی و آثار متقابل پدیدهها اندازهگیری شود.
وی ادامه داد: ممکن است یک تصمیم در کوتاهمدت نتایج مطلوبی داشته باشد، اما در بلندمدت پیامدهای متفاوتی ایجاد کند. از این رو، توانایی تحلیل داده، مدلسازی، پیشبینی پیامدها و بررسی تأثیر یک پدیده بر پدیدههای دیگر، از مهارتهای مهم برای تصمیمگیری دقیقتر و مسئولانهتر است.
یاوری با اشاره به محتوای آموزشی این کارسوق خاطرنشان کرد: دانشآموزان با مطالعه محتوا و مثالهای ارائهشده در حوزه مدلسازی، با این موضوع مواجه میشوند که چگونه میتوان از داده برای فهم بهتر مسائل و کاهش خطا در تصمیمگیریهای کلان استفاده کرد. در این مسیر، «پویایی سیستمها» یکی از ابزارهای مورد استفاده است، اما هدف کارسوق محدود به یک ابزار یا روش خاص نیست و دانشآموزان با رویکردهای متنوع تحلیل و تصمیمگیری مبتنی بر داده آشنا میشوند.
وی، پیوند دادن آموزش با مسائل واقعی کشور را از ظرفیتهای مهم این برنامه دانست و افزود: در چنین فعالیتهایی، دانشآموز از جایگاه دریافتکننده صرف دانش خارج میشود و در فرایند شناخت مسئله، تحلیل داده، ساختن فرضیه، بررسی پیامدها و ارائه راهحل قرار میگیرد؛ فرایندی که میتواند به شکل مؤثری شایستگیهایی همچون تفکر تحلیلی، حل مسئله، تفکر نظاممند و تصمیمگیری را تقویت کند.
رئیس سازمان سمپاد همچنین از همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در طراحی و اجرای این کارسوق قدردانی کرد و گفت: بهرهگیری از ظرفیت نهادهای تخصصی کشور در برنامههای تربیتی و پژوهشی سمپاد، زمینه آشنایی دانشآموزان با مسائل واقعی و فرایندهای تصمیمسازی را فراهم میکند و میتواند ارتباط میان ظرفیتهای علمی دانشآموزان و نیازهای واقعی کشور را تقویت کند.
وی تأکید کرد: رویکرد سمپاد در این برنامهها، صرفاً آموزش دانش و مهارتهای تخصصی نیست؛ بلکه تلاش میکنیم دانشآموزان در مسیر تقویت شایستگیهایی قرار گیرند که بتوانند در آینده مسائل کشور را بهتر بشناسند، برای آنها راهحل ارائه دهند و از تواناییهای خود در مسیر اثرگذاری مثبت بر جامعه استفاده کنند.
دومین کارسوق کشوری حکمرانی دادهمحور، با رویکرد تجربهمحور و مسئلهمحور، بستری برای پیوند میان یادگیری، تحلیل داده و مسائل واقعی حکمرانی فراهم میکند و دانشآموزان راهیافته به مرحله دوم در این مسیر به تقویت توانمندیهای تحلیلی و حل مسئله خود میپردازند.