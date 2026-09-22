رئیس کل گمرک ایران: در پی مذاکرات اخیر با رؤسای گمرکات ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، سقف پذیرش کامیون‌های صادراتی افزایش یافته است. همچنین با رایزنی‌های کمیسیون‌های مشترک، وضعیت خروج کامیون‌های صادراتی از مرز‌ها بهبود بیشتری خواهد یافت.

فرود عسگری، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در گفت و گو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به روند صادرات کالا اعلام کرد که تمام مرز‌های ایران با کشور‌های همسایه باز است، اما در برخی نقاط روند خروج و پذیرش کامیون‌ها با کندی مواجه است. گفت: در پی مذاکرات اخیر با رؤسای گمرکات ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، سقف پذیرش کامیون‌های صادراتی افزایش یافته است. همچنین با رایزنی‌های کمیسیون‌های مشترک، وضعیت خروج کامیون‌های صادراتی از مرز‌ها بهبود بیشتری خواهد یافت.

عسگری با بیان اینکه صف انتظار کامیون‌ها در برخی گمرکات و بنادر هم‌اکنون بین ۱۰ تا ۱۵ روز است، گفت با حمایت دستگاه‌های متولی و رایزنی‌های وزارت امور خارجه، تلاش می‌شود این زمان به زیر ۱۰ روز کاهش یابد.

وی درباره نتایج ملموس مذاکرات گمرکی با کشور‌های همسایه تشریح کرد: مرز ترکیه (بازرگان): سقف پذیرش روزانه کامیون‌ها از ۲۰۰ دستگاه به ۴۰۰ دستگاه رسیده و دو برابر شده است. مرز ارمنستان: پذیرش روزانه کامیون‌ها از ۲۰۰ دستگاه در هفته گذشته به ۳۰۰ دستگاه افزایش یافته است. مرز جمهوری آذربایجان: وضعیت پذیرش کامیون‌ها نسبت به قبل بهبود یافته است.