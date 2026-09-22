به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، احمد علی‌پور افزود: بخش عمده تاکستان‌های انگور سردشت به صورت دیم کشت و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۷۵ هزار تُن انگور سیاه از تاکستان‌های دیم برداشت شود.

وی افزود: همچنین بیش از ۵۰ هزار تُن محصول نیز از تاکستان‌های آبی این شهرستان پیش‌بینی می‌شود که برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی سردشت با بیان اینکه این شهرستان دارای هفت هزار و ۵۰۰ هکتار تاکستان دیم و یک هزار و ۳۰۰ هکتار تاکستان آبی بارور است تصریح کرد: میانگین برداشت محصول در تاکستان‌های دیم هشت تا ۱۰ تُن در هکتار و در تاکستان‌های آبی بیش از ۴۰ تُن در هکتار برآورد می‌شود.

علیپور خاطرنشان کرد: انگور سیاه سردشت در منطقه با نام «ره‌شه» شناخته می‌شود و یکی از محصولات شاخص باغی شهرستان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به شرایط آب‌وهوایی سردشت و شیوه تولید این محصول گفت: بخش عمده باغداران برای پرورش انگور سیاه از کود و سموم استفاده نمی‌کنند و محصول تولیدی با این شیوه، از سوی تولیدکنندگان به عنوان محصولی ارگانیک عرضه می‌شود.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی سردشت؛ برداشت انگور سیاه در این شهرستان از شهریور آغاز شده و تا اوایل آبان ماه ادامه خواهد داشت.