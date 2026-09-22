برنامه‌های «خطی به یادگار» با روایت وصیت‌نامه شهدا از رادیو صبا و «سنگر عشق» با روایتی از ایستادگی و مقاومت رزمندگان و فرماندهان در دوران دفاع مقدس از رادیو نمایش پخش می‌شود.

«خطی به یادگار» و «سنگر عشق» از رادیو

«خطی به یادگار» و «سنگر عشق» از رادیو

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس، برنامه «خطی به یادگار» از امروز با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت از رادیو صبا پخش می شود و بخش‌هایی از وصیت‌نامه شهدای گرانقدر را با صدای مخاطبان برگزیده این شبکه روایت می‌کند

این برنامه با رویکردی فرهنگی و روایت‌محور، به خوانش بخش‌هایی از وصیت‌نامه شهدای دفاع مقدس اختصاص دارد و مخاطبان برگزیده رادیو صبا در هر قسمت، بخش‌هایی از این وصیت‌نامه‌ها را برای شنوندگان روایت می‌کنند.

«خطی به یادگار» تلاش دارد با بازخوانی کلام شهدا، مخاطبان را با مفاهیمی همچون ایثار، فداکاری، مسئولیت‌پذیری و ازخودگذشتگی همراه کند و بخشی از میراث معنوی دوران دفاع مقدس را در قالبی کوتاه و شنیدنی بازتاب دهد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای مشاهده فایل تصویری بخش‌های مختلف برنامه «خطی به یادگار» به تارنمای رادیو صبا مراجعه کنند.

رادیو نمایش با پخش ویژه‌برنامه «سنگر عشق»، در هفت روایت متفاوت، زوایایی از زندگی مردم، زنان، رزمندگان و فرماندهان در دوران دفاع مقدس را بازگو می‌کند.

این ویژه‌برنامه در قالب هفت روایت شنیدنی، به موضوعاتی همچون نقش مردم و زنان در پشتیبانی از جبهه‌ها، حضور شعر و موسیقی در روز‌های جنگ، سبک زندگی ساده فرماندهان، نبوغ و ابتکار رزمندگان و نبرد در پهنه خلیج فارس می‌پردازد.

«سنگر عشق» همچنین با نگاهی به میراث فرهنگی برآمده از دوران دفاع مقدس، روایت مردان و زنانی را دنبال می‌کند که در سخت‌ترین روزها، ایستادگی و مقاومت را تجربه کردند.

این ویژه‌برنامه از امروز هر روز ساعت ۱۷:۰۰، از رادیو نمایش روی موج اف.‌ام ردیف ۱۰۷/۵ مگاهرتز پخش می‌شود.

تهیه‌کنندگی «سنگر عشق» را طاهره برهانی‌نژاد، نویسندگی را شرمینه جمشیدی و گویندگی را علیرضا تابان بر عهده دارند و شیرین روستایی نیز از هنرمندان این برنامه است.