همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر با حمایت خیرین و صنعتگران شهرستان پردیس، میان دانش‌آموزان تحت پوشش اداره بهزیستی توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بسته لوازم‌التحریر مورد نیاز دانش‌آموزان تحت حمایت بهزیستی شهرستان پردیس، با هدف حمایت از خانواده‌های مددجو و کاهش دغدغه‌های اقتصادی آنان در آستانه بازگشایی مدارس تهیه و توزیع گردید.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان پردیس در حاشیه این مراسم، با قدردانی از همراهی خیرین نیکنام و صنعتگران خیر، اظهار داشت: مشارکت خیرین در تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان، نقش مهمی در ایجاد انگیزه و امید در بین این عزیزان دارد و امیدواریم این اقدامات خیرخواهانه در سایر عرصه‌ها نیز تداوم یابد.

کرمانی در ادامه افزود: اداره بهزیستی شهرستان پردیس همواره در تلاش است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت خیرین، خدمات حمایتی خود را برای خانواده‌های نیازمند گسترش دهد.

گفتنی است این اقدام با استقبال گرم خانواده‌های مددجو همراه شد و دانش‌آموزان تحت حمایت نیز از دریافت این بسته‌ها ابراز خرسندی کردند.