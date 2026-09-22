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مدیر پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی از ثبت دو دستاورد مهم در جریان تعمیرات اساسی کف مخازن آمین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهرداد عبدی گفت: با تکیه بر توان تخصصی نیروهای داخلی و طراحی و اجرای روش اجرایی جدید، زمان عملیات تعویض کف یکی از مخازن آمین از ۲۸ روز پیشبینیشده به ۶ روز کاهش یافت و عملیات تعویض کف مخزن دوم که در برنامه اولیه تعمیرات اساسی پیشبینی نشده بود نیز در مدت چهار روز با موفقیت انجام شد.
وی با اشاره به اهمیت برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی مجموعه اظهار داشت: در بررسیهای انجامشده برای تعویض کف مخزن آمین ردیف یک گازی، با توجه به زمان ۲۸ روزه پیشبینیشده برای اجرای عملیات، راهکارهای مختلفی با هدف کاهش زمان بررسی شد و در نهایت با طراحی و اجرای روش اجرایی جدید، عملیات در مدت تنها ۶ روز به پایان رسید.
عبدی افزود: اجرای این روش، زمان عملیات را ۲۲ روز کاهش داد و ضمن تسریع روند تعمیرات اساسی، زمینه بازگشت سریعتر تجهیز به مدار عملیاتی را فراهم کرد.
مدیر پالایشگاه هفتم ادامه داد: در جریان بازرسیها و بررسیهای فنی مخزن آمین ردیف دو گازی، ضرورت تعویض کف این مخزن نیز مشخص شد؛ عملیاتی که در برنامه اولیه تعمیرات اساسی پیشبینی نشده بود و نیازمند تأمین و آمادهسازی اقلام و تجهیزات مورد نیاز در کوتاهترین زمان ممکن بود.
عبدی بیان کرد: با وجود این شرایط، با هماهنگی میان واحدهای تخصصی، تأمین بهموقع کالا و تجهیزات و برنامهریزی فشرده، عملیات تعویض کف این مخزن نیز در مدت چهار روز با موفقیت انجام و تکمیل شد.
وی گفت: در مجموع، کف دو مخزن آمین به مساحت ۱۴۴ مترمربع تعویض شد که اجرای این دو عملیات، نمونهای از توانمندی فنی و اجرایی متخصصان پالایشگاه هفتم در مدیریت زمان، اجرای سریع عملیات و مواجهه مؤثر با نیازهای پیشبینیشده و پیشبینینشده در جریان تعمیرات اساسی است.