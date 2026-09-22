فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، از گشایش نمایشگاه اجلاسیه ۲ هزار و ۴۰۰ شهید استان از ساعت ۱۸:۰۰ امروز ۳۱ شهریور همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند خبر داد و گفت: این نمایشگاه تا هفتم مهر برای بازدید علاقمندان دایر است.

سردار بهروز افزود: در آستانه دومین کنگره ملی شهدای خراسان جنوبی از امشب نمایش میدانی از ساعت ۱۸ در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند آغاز می‌شود.

وی گفت: همچنین در حاشیه این نمایشگاه، نمایشگاه دستاورد‌های انقلاب و دستاورد‌های علمی و هنری در معرض نمایش عموم قرار می‌گیرد.