به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ آیین سراسری تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، همزمان با ۳۱ شهریورماه و نخستین روز از هفته دفاع مقدس، به‌صورت همزمان و ارتباط تصویری در سراسر کشور برگزار شد و در ایلام نیز از رزمندگان، فرماندهان دوران جنگ تحمیلی، خانواده‌های معظم شهدا، بانوان ایثارگر و فعالان عرصه جهاد تبیین و رسانه قدردانی شد.

استان مرزی ایلام با ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، در دوران هشت سال دفاع مقدس خط مقدم جبهه میانی نبرد با رژیم بعث بود و در طول این سال‌ها بیش از ۳۰۰ بار هدف بمباران و موشک‌باران هوایی قرار گرفت. ایلام در دوران دفاع مقدس افزون بر سه هزار شهید، حدود ۱۲ هزار جانباز و ۳۳۷ آزاده تقدیم کشور کرد و بیش از ۶۰ هزار رزمنده این استان در جبهه‌های مختلف حضور یافتند.

بر اساس آمار اعلام‌شده، ۱۱۳ هزار نفر از جمعیت استان ایلام را جامعه ایثارگری تشکیل می‌دهد که در مقایسه با جمعیت حدود ۵۸۰ هزار نفری استان، یکی از بالاترین نسبت‌های جامعه ایثارگری به جمعیت در کشور را نشان می‌دهد. همین پیشینه موجب شده است دفاع مقدس در ایلام همچنان بخشی زنده از هویت اجتماعی استان باشد و نام شهدا، ایثارگران و پیشکسوتان جهاد و مقاومت در حافظه مردم این دیار با تاریخ هشت سال دفاع از ایران پیوند خورده باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اله‌نور کریمی‌تبار، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، در این آیین با اشاره به اینکه پیشکسوتان جهاد و شهادت با ایثار و فداکاری در دوران دفاع مقدس بخشی از مهم‌ترین سرمایه‌های اقتدار و عزت امروز ایران را رقم زدند، گفت: این پیشکسوتان سند زنده ایستادگی ملت در برابر قدرت‌های بزرگ به شمار می‌روند.

وی افزود: قرآن کریم برای پیشگامان ایمان و جهاد جایگاهی والا قائل است و در همه نهضت‌ها و حرکت‌های بزرگ، پیشگامان بیش از دیگران هزینه و سختی مسیر را تحمل می‌کنند. بزرگ‌ترین پاداش مجاهدان و ایثارگران، رضایت پروردگار و پاداش اخروی است و هیچ پاداش مادی و اعتبار دنیوی نمی‌تواند ارزش مجاهدت‌های خالصانه آنان را جبران کند.

کریمی‌تبار با تأکید بر اینکه عزت و جایگاه امروز ایران اسلامی در عرصه بین‌المللی حاصل پایمردی شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس است، تصریح کرد: فداکاری آنان نشان داد ملت ایران با تکیه بر ایمان و آموزه‌های دینی می‌تواند در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کند. وی با تأکید بر ضرورت ثبت و انتقال تجربه‌های دفاع مقدس بیان کرد: پیشکسوتان جهاد و مقاومت بهترین راویان حماسه‌های دفاعی کشور هستند و در شرایطی که تلاش‌هایی برای فراموشی یا تحریف واقعیت‌های تاریخی صورت می‌گیرد، روایت دقیق و مستند آن دوران وظیفه‌ای همگانی است.

احمد کرمی، استاندار ایلام، نیز در این آیین با اشاره به اینکه دفاع مقدس با حضور یکپارچه مردم در کنار نیروهای مسلح شکل گرفت، گفت: مشارکت اقشار مختلف در هشت سال جنگ تحمیلی، جلوه‌ای ماندگار از همبستگی ملی و اراده ایرانیان برای دفاع از سرزمین و استقلال کشور به نمایش گذاشت.

وی افزود: دفاع مقدس تنها عرصه رویارویی نیروهای مسلح نبود و دانش‌آموزان، معلمان، کشاورزان، بازاریان، کارگران و دیگر اقشار جامعه در کنار رزمندگان در خطوط مقدم و پشت جبهه نقش‌آفرینی کردند. این حضور گسترده یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های مشارکت اجتماعی برای صیانت از تمامیت سرزمینی کشور بود و نشان داد دفاع از ایران در دوران جنگ تحمیلی به حرکت عمومی و ملی تبدیل شده است.

کرمی پیشکسوتان دفاع مقدس را شناسنامه زنده آن دوران دانست و گفت: پیشکسوتان جهاد و مقاومت نماد شجاعت، ایثار و فداکاری هستند و پاسداشت آنان، بزرگداشت نسلی است که در سخت‌ترین شرایط از استقلال، امنیت و تمامیت سرزمینی کشور دفاع کرد. اقتدار مردم‌پایه، همبستگی ملی و بسیج عمومی از مهم‌ترین عوامل موفقیت کشور در دوران دفاع مقدس بود و این ظرفیت اجتماعی توانست تهدیدهای بزرگ دشمن را به فرصتی برای تقویت توان داخلی و پیشرفت کشور تبدیل کند.

سردار سید صادق حسینی، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام، نیز با تأکید بر اینکه پیشکسوتان جهاد و مقاومت جوانی و هستی خود را برای حفظ کیان کشور فدا کردند، گفت: این یادگاران دوران دفاع مقدس هیچ‌گاه به دنبال سهم‌خواهی نبوده و امروز نیز تجسم عینی فرهنگ ایثار و شجاعت برای نسل‌های آینده هستند.

وی افزود: این آیین فرصتی برای بازخوانی کوشش کسانی است که در هشت سال جنگ تحمیلی مردانه ایستادند و امنیت و اقتدار امروز کشور، ثمره فداکاری آنان است. پیشکسوتان پس از پایان جنگ به دنبال غنیمت و سهم‌خواهی نبودند و امروز نیز چنین رویکردی ندارند، اما کارگزاران باید قدردان این عزیزان باشند، چرا که آنان الگوهای شجاعت و فداکاری برای آیندگان هستند.