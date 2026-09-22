به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید علی وفایی مقدم با بیان اینکه این حادثه شب گذشته در محدوده ارتفاعات امامزاده یوسف در مجاورت جاده آرند چرام رخ داد افزود: این افراد به طمع دسترسی به اشیاء عتیقه وارد این تونل و حفره ۱۲ متری شدند که به علت خاموش شدن فن دستگاه موتور برق بنزینی دچار گازگرفتگی شدند.

وی با بیان اینکه بر اساس یافته کارشناسان میراث فرهنگی در این محدوده هیچ گونه داده فرهنگی و بافت تاریخی وجود ندارد اضافه کرد: متاسفانه این افراد از ناحیه چند فرد سودجو که پیش‌تر با دستگاه فلزیاب این منطقه را پایش کرده بودند، فریب خوردند و برای دستیابی به اشیاء عتیقه وارد این حفره شدند.

فرماندار چرام با بیان اینکه تلاش‌ها برای دستگیری این افراد سودجو ادامه دارد از مردم خواست تحت هیچ شرایطی فریب این افراد را نخوردید و به طمع دستیابی به عتیقه جات با آنها همکاری نکنید.