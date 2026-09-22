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مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی گفت: هیچ دانشآموزی با هیچ بهانهای نباید از تحصیل بازبماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فریدون کلبادینژاد در نشست خبری با اصحاب رسانه در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، با تشریح برنامهها و اقدامات آموزش و پرورش مازندران اظهار کرد: شمار دانشآموزان بازمانده از تحصیل در استان به کمتر از هزار نفر رسیده است و بر اساس تأکید وزارت آموزش و پرورش، باید همه این دانشآموزان به چرخه تعلیم و تربیت بازگردند.
وی با اشاره به اینکه مشکلات معیشتی خانوادهها از عوامل مهم بازماندن دانشآموزان بهویژه در دوره متوسطه دوم است، افزود: بخشی از دانشآموزان بهخصوص در شاخههای فنی و کاردانش وارد بازار کار میشوند که برای جلوگیری از بازماندگی آنان از تحصیل، استفاده از ظرفیت آموزش از راه دور، مدارس مجازی و مدارس بزرگسالان در دستور کار قرار دارد.
کلبادینژاد همچنین از ساماندهی وضعیت ثبتنام دانشآموزان خبر داد و گفت: بیش از ۵۰۰ هزار دانشآموز در مدارس استان ساماندهی شدهاند و ثبت سفارش و توزیع کتابهای درسی نیز انجام شده است. همچنین بیش از ۴۴ هزار دانشآموز پایه هفتم و بیش از ۳۳ هزار دانشآموز پایه دهم در سامانه ثبتنام شدهاند و شمار دانشآموزان ثبتنامنشده از حدود ۳۷ هزار نفر به کمتر از هشت هزار نفر کاهش یافته است.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه ظرفیت استان برای تأمین نیروی انسانی سال تحصیلی جدید مناسب است، افزود: در آغاز مهرماه با کمبود نیروی انسانی مواجه نخواهیم بود.
وی عدالت آموزشی را تنها در ساخت مدرسه خلاصه ندانست و گفت: طی ۱۸ ماه گذشته هر شش ماه ۳۵ مدرسه با بیش از ۲۰۰ کلاس درس تحویل شده و ۲۹ پروژه مدرسهسازی نیز با پیشرفت بالای ۹۰ درصد در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.
کلبادینژاد توسعه آموزشهای مهارتی را از دیگر برنامههای آموزش و پرورش مازندران عنوان کرد و افزود: تعداد هنرستانهای جوار صنعت استان از ۱۶ به ۳۰ هنرستان افزایش یافته و چهار هنرستان دیگر نیز در آستانه انعقاد قرارداد و بهرهبرداری است. سهم آموزشهای مهارتی نیز به ۵۲ درصد رسیده و تعامل با شهرکهای صنعتی، معادن، فولاد و واحدهای بزرگ تولیدی برای توسعه هنرستانهای جوار صنعت ادامه دارد.
وی با اشاره به اهمیت دوره ابتدایی و کودکستانها اظهار کرد: در سال تحصیلی گذشته پوشش کودکستانی در استان به ۱۰۰ درصد رسید و مازندران در این زمینه رتبه نخست کشور را کسب کرد. همچنین محتوای آموزشی هشتجلدی ویژه کودکستانها در استان تولید شده که مورد استفاده سایر استانها نیز قرار گرفته است.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از اجرای آزمایشی زیستبوم جدید آموزشی در هفت مدرسه و برای حدود ۷۰۰ دانشآموز خبر داد و گفت: طراحی کتابهای متناسب با زیستبوم هر استان نیز در دستور کار قرار گرفته است.
کلبادینژاد در ادامه به اقدامات انجامشده برای ارتقای معدل دانشآموزان اشاره کرد و گفت: طرح «باران» با هفت سرفصل و ۴۷ برنامه در حوزه دانشآموزان، معلمان و خانوادهها اجرا شده و در قالب طرح «گام نهایی» نیز آزمونهای نهایی و شبهنهایی، محتوای آموزشی و برنامههای مشاورهای در اختیار دانشآموزان قرار گرفته است تا زمینه ارتقای عملکرد تحصیلی آنان فراهم شود.
وی با تأکید بر اهمیت امتحانات نهایی در فرآیند کنکور افزود: دانشآموزان با یادگیری مفهومی مطالب درسی میتوانند مسیر موفقیت تحصیلی را طی کنند و خانوادهها نیز نباید برای موفقیت فرزندان خود گرفتار بازار سیاه کلاسهای غیرضروری و هزینههای سنگین شوند.
کلبادینژاد همچنین بر رعایت حقوق مالی خانوادهها در مدارس تأکید کرد و گفت: ثبتنام، برگزاری امتحانات، صدور کارنامه و تحویل اوراق و مدارک نباید به دریافت وجه گره زده شود و در صورت دریافت گزارش و احراز تخلف، موضوع از طریق مراجع مربوط پیگیری و با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختی مدارس اظهار کرد: برای مدارس استان ذخیرهسازی سوخت انجام شده و ۵۰۰ سهمیه پنل خورشیدی نیز برای شهرستانها و مناطق اختصاص یافته است تا در شرایط احتمالی بحران، مدارس از نظر تأمین انرژی با مشکل مواجه نشوند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین از اختصاص ۲۲ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی و بهداشتی به مدارس خبر داد و گفت: توسعه فعالیتهای ورزشی و افزایش سرانه فضای ورزشی دانشآموزان از دیگر برنامههای آموزش و پرورش است و تلاش میشود سرانه فضای ورزشی دانشآموزی به یک مترمربع برسد.
کلبادینژاد در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت نیروهای نهضت سوادآموزی، کودکستانها و اعتراضات برخی فرهنگیان گفت: تکالیف دولت در این زمینه انجام شده و برونسپاری نهضت سوادآموزی و واگذاری کودکستانها صورت گرفته است؛ با این حال هرگونه شکایت و مطالبه قانونی در چارچوب مقررات بررسی و پیگیری خواهد شد.
وی رویکرد اصلی آموزش و پرورش مازندران در سال تحصیلی جدید را «عدالت، کیفیت و هویت» عنوان کرد و افزود: همه برنامههای آموزشی و تربیتی استان از کودکستان تا دوره متوسطه، فنی و حرفهای و کاردانش بر اساس این سه محور و در چارچوب سیاستهای وزارت آموزش و پرورش و برنامه هفتم پیشرفت دنبال میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در پایان با تأکید بر نقش رسانهها در آغاز سال تحصیلی گفت: رسانهها میتوانند در اطلاعرسانی دقیق، افزایش اعتماد خانوادهها و بازگرداندن دانشآموزان بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش نقش مؤثری داشته باشند و آموزش و پرورش مازندران سال تحصیلی جدید را با آمادگی و ظرفیت کامل آغاز خواهد کرد.