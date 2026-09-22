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سرلشکر مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، در کنگره دو هزار و ۷۵۰ شهید استان، بر ضرورت همکاری کشورهای همسو برای برقراری ثبات پایدار تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، وی با اشاره به گسترش حضور و اثرگذاری پایگاههای نظامی و مدلهای امنیتی در ۱۲ کشور منطقه، گفت: آمریکا راه به جایی نبرد.
سرلشکر ایزدی با اشاره به توانمندیهای دفاعی رزمندگان اسلام، تأکید کرد: مقابله با تهدیدات، از جمله حملات احتمالی با موشکهای بالستیک شناور، با دقت و اقتدار انجام میشود.
جانشین فرمانده کل سپاه افزود: آمریکا فاقد قابلیت و صلاحیت لازم برای تأمین امنیت پایدار در منطقه است.
وی با تأکید بر عامل اصلی ثبات، خاطرنشان کرد: تنها راه دستیابی به امنیت واقعی و پایدار در منطقه، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه است.